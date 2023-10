Luna, gli scienziati vorrebbero costruirci delle strade

di Antonio Jr. Orrico

Una scoperta che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione. I ricercatori stanno pensando ad un metodo adatto a costruire delle strade sulla Luna. Il suolo, infatti, potrebbe essere accessibile a questo “upgrade”, e tutti ritengono che il modo migliore per farlo sia utilizzare due dispositivi come laser e lenti. In altre parole, tramite una lente di Fresnel o convogliando raggi laser sul suolo lunare, è possibile scioglierla e generare delle piastrelle a incastro.

In questo modo, le piastrelle avrebbero il fine di pavimentare la superficie della Luna e, così facendo, realizzare strade e piattaforme. Tutto con materiale disponibile sul posto, la via ideale considerando i costosissimi lanci dalla Terra. A dimostrare che è possibile “asfaltare” la superficie lunare con piastrelle realizzate sciogliendo la regolite lunare è stato un team di ricerca internazionale guidato da scienziati della Facoltà di Ingegneria Meccanica e Scienze dei Materiali dell’Università di Aalen (Germania). Questi hanno collaborato con i colleghi dell’Istituto Federale di Ricerca e Testing dei materiali di Berlino e di altri istituti.

I ricercatori, coordinati dal professor Juan-Carlos Ginés-Palomares, docente di ingegneria presso l’ateneo tedesco, sono giunti alle loro conclusioni dopo aver condotto alcuni esperimenti con l’EAC-1A. Questa polvere fine ha permesso loro di emulare il suolo lunare. Focalizzando la luce e sciogliendo il suolo, esso si cementa in piastrelle triangolari, che possono essere incastrate e formare così una vera e propria pavimentazione.

Le piastrelle che si ottengono sono solide e possono essere usate a incastro per costruire strade e simili, tuttavia al momento non sembrano sufficientemente robuste, dato che tendono a rompersi e formare crepe.