“L’Utilità dell’Inutile”, ad Amalfi le giornate di orientamento per l’Università

La scelta dell’Università può essere complicata. Significa dare forma a desideri e ambizioni. Per tale motivo il Comune di Amalfi, guidato dal Sindaco Daniele Milano, ha avviato un ciclo di incontri per sostenere i giovani in una scelta consapevole, per scoprire i percorsi di studio più vicini alle proprie passioni e gli eventuali sbocchi lavorativi.

Giornate di orientamento

Il prossimo 7 e 8 febbraio 2025 si svolgeranno presso il Salone Morelli di Palazzo di Città le Giornate di Orientamento, dalle ore 9 alle 11. Si tratta di un importante appuntamento culturale, dal titolo “L’Utilità dell’Inutile. I classici e il mondo contemporaneo”: un doppio momento di orientamento e di studio, con lectio magistralis tenute da quattro docenti del “Centro di Ricerca AMA – Antropologia del Mondo Antico” dell’Università di Siena, rivolte agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Marini Gioia’ di Amalfi e alla cittadinanza tutta.

Le parole del Sindaco Milano

«La storia di Amalfi e della Repubblica Marinara è un prezioso patrimonio culturale, unico nel mondo. Le nostre radici antropologiche definiscono la nostra identità. La nostra cultura classica non va dispersa: lungo questo file rouge sono pensate le due giornate di studio – afferma il Sindaco Daniele Milano – Supportiamo i nostri studenti nella scelta del percorso più affine alle proprie vocazioni. È un momento determinante nella vita di un adolescente, che si apre al mondo e al futuro, con tanti sogni da concretizzare nella realtà e nel lavoro».

Ospiti del panorama culturale italiano

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Amalfi, con la collaborazione del Centro di Storia e Cultura Amalfitana, promosso dalla consigliera con delega alla Cultura Enza Cobalto e dalla docente Antonella Florio, entrambe ex alunne dell’Università di Siena, ospiterà figure di spicco del panorama culturale italiano.

«è un vero onore per la città di Amalfi accogliere il Professore Emerito Maurizio Bettini e i professori Beta, Lentano, Puliga del Centro Antropologia e Mondo Antico (AMA) dell’Università di Siena – commenta Enza Cobalto – Un centro di ricerca che, dal 1986, ha promosso la collaborazione scientifica fra classicisti, storici, antropologi, semiologi e studiosi di teoria della cultura, affermando le proprie prospettive di ricerca nel panorama degli studi classici in Italia, Europa e Stati Uniti».

L’utilità delle lingue classiche oggi

Come suggerito dal provocatorio titolo dell’iniziativa, tratto da un saggio di Nuccio Ordine ‘L’Utilità dell’Inutile’, le lezioni affronteranno il tema dell’utilità delle lingue classiche oggi, ma con uno sguardo tutto ‘senese’, antropologico: un’occasione unica, destinata a arricchire la già ricca offerta formativa dell’Istituto Marini Gioia di Amalfi e a ampliare la proposta culturale del Centro di storia e cultura amalfitana.