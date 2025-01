“Salerno verso una destinazione turistica organizzata”: il progetto approvato alla Camera di Commercio

di Redazione ZON

La Camera di Commercio di Salerno ha approvato un significativo stanziamento destinato al settore turistico, includendo il progetto “Salerno verso una destinazione turistica organizzata” tra le misure strategiche per il rilancio del comparto.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo da Fenailp Turismo, che da anni lavora per la valorizzazione e lo sviluppo delle destinazioni locali attraverso modelli di gestione innovativi. Il presidente della Camera di Commercio, Andrea Prete, ha ricevuto un plauso per la sua visione strategica e il suo impegno nel rafforzare l’economia turistica provinciale.

DMO e la nuova visione turistica di Salerno

Fenailp Turismo ha contribuito alla creazione di due Destinazioni Turistiche Organizzate (DMO):

Cilento Autentico , la più ampia rete di operatori turistici del Cilento, che riunisce oltre 15 associazioni di categoria, un GAL e cinque Comuni (Sapri, San Giovanni a Piro, Camerota, Centola-Palinuro e Pisciotta).

, la più ampia rete di operatori turistici del Cilento, che riunisce oltre (Sapri, San Giovanni a Piro, Camerota, Centola-Palinuro e Pisciotta). Salerno Destination, nata per promuovere l’identità turistica del capoluogo e del suo territorio.

Un elemento chiave di questa strategia è il Progetto Destinazione Cilento, basato su ricerche di mercato e studi scientifici, che ha prodotto il Progetto NANTES, un piano operativo elaborato dal professor Felice Vertullo, esperto di marketing turistico.

Un turismo strutturato e sostenibile

Secondo Marco Sansiviero, presidente di Fenailp Turismo e della DMO Cilento Autentico, il turismo non può essere improvvisato:

«Una svolta significativa per il turismo provinciale, perché il turismo non si improvvisa: per competere sui mercati internazionali serve una strategia chiara, dati concreti e un metodo di lavoro condiviso con gli operatori. È per questo che abbiamo investito anni di lavoro per costruire modelli aggregativi efficaci, come le DMO Cilento Autentico e Salerno Destination, che oggi rappresentano strumenti indispensabili per una gestione moderna delle destinazioni turistiche. Il nostro impegno è sempre stato quello di creare un sistema turistico forte e competitivo, capace di valorizzare le diverse identità territoriali della provincia. Siamo lieti di consegnare alla Camera di Commercio tutto il lavoro svolto fino ad oggi, affinché possa essere integrato nella nuova programmazione. Questa è la strada giusta: una visione condivisa tra istituzioni e imprese per far crescere il turismo in maniera strutturata e sostenibile»

L’organizzazione del turismo locale non può considerare la provincia come una singola destinazione, ma piuttosto come un sistema turistico complesso, che comprende aree con caratteristiche eterogenee e specifiche esigenze di marketing territoriale.

Grazie a questo nuovo percorso avviato dalla Camera di Commercio di Salerno, Fenailp Turismo mette gratuitamente a disposizione il proprio lavoro e le proprie ricerche per supportare l’evoluzione del turismo provinciale. L’obiettivo è integrare le progettualità già consolidate con la nuova visione camerale, per costruire un sistema turistico moderno, competitivo e sostenibile, in grado di rispondere alle sfide del mercato globale.

Fonte: salernonotizie.it