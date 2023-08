Lutto a Ricigliano: oggi l’ultimo saluto a Mariarosa

di Rita Milione

Nella giornata di oggi, venerdì 18 agosto, nella chiesa di San Pietro Apostolo a Ricigliano si svolgeranno i funerali di Mariarosa Turturiello, deceduta – come riporta il quotidiano Le Cronache – per un arresto cardiocircolatorio durante i preparativi per “Baccanalia”, tradizionale evento annuale che rappresenta uno dei momenti di festa più importanti più celebrati dalla comunità.

Intanto, dopo la tragica morte della 23enne, avvenuta durante la prima serata dell’evento, gli organizzatori hanno deciso di proseguire con la manifestazione ma di ricordare la giovane con palloncini bianchi dinanzi le cantine.