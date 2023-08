Costiera, il corpo di Manuel “non sta più in quella zona”

di Rita Milione

Ancora nessuna risposta definitiva sull’esito delle ricerche del corpo di Manuel, il 29enne di Pontecagnano Faiano disperso dal pomeriggio di lunedì 14 agosto in seguito al tragico incidente avvenuto nel mare della Costiera amalfitana.

Come riporta Salerno notizie, secondo Lucio Balsamo, consigliere della Lega Navale di Salerno con delega alle aree demaniali e agli ormeggi dei pontili, che conosceva bene Manuel, che da alcuni anni lavorava come cuoco presso la sede sociale al porto “Masuccio Salernitano.

“Se vi fosse stata una mareggiata, il corpo sarebbe arrivato sulla costa. Può anche darsi che il corpo sia già riemerso ma non sappiamo dove. Lunedì pomeriggio la corrente andava da Ponente a Levante, verso Punta Licosa. Sicuramente Manuel non sta più in quella zona“.