Cetara, scomparso in mare: nessuna novità sulle ricerche

di Antonio Jr. Orrico

Ancora nessuna risposta. Non c’è stato, finora, alcun esito positivo nelle ricerche a mare di M.C., il 29enne di Pontecagnano Faiano che, nella giornata di lunedì, ha avuto un incidente al largo di Cetara, in mare. Il giovane era scomparso lo scorso 14 Agosto, mentre si trovava in giro con la barca con cui viaggiava, in una tranquilla giornata di vacanza. Il suo gommone, di sei metri di lunghezza e quaranta cavalli di potenza, ha impattato con l’elica sul corpo del ragazzo, dopo che quest’ultimo era caduto in mare.

Stando a quanto successo, uno dei due amici che si trovava insieme a lui si sarebbe anche lanciato in acqua per provare a recuperarlo ma il corpo è finito giù in poco tempo. Sono stati proprio il 19enne marocchino, lavapiatti al ristorante della Lega Navale di Salerno, dove il 29enne lavorava come chef, e il 33enne nativo dell’Est Europa che erano insieme a lui a confermare l’accaduto. Le attività subacquee, complesse, riprendono con i sommozzatori dei vigli del fuoco che da oggi disporranno del Side Scan Sonar.

In superficie, invece, la Guardia Costiera sta pattugliando le acque di Cetara e dintorni, nella speranza di ritrovare il corpo del giovane. Le speranze di trovare il ragazzo in vita erano già minime dopo l’incidente: l’auspicio è che dopo oltre 24 ore il corpo possa riemergere. Intanto, stando agli esami tossicologici effettuati dagli inquirenti sugli altri due ragazzi presenti al momento dell’impatto, il più giovane, che pare fosse alla guida al momento della disgrazia, sarebbe risultato positivo al test per le droghe leggere.