Giovane si lancia nel vuoto, l’ennesimo episodio di bullismo

di Pasquale Capasso

GIOVANE LANCIA VUOTO – L’episodio è avvenuto qualche giorno fa nel napoletano, per la precisione a Bacoli. Qui, un ragazzo di 24 anni, Tommy, lo scorso sabato 12 agosto, mentre si trovava sul terrazzo col padre avrebbe scavalcato la ringhiera e si sarebbe lanciato nel vuoto.

L’ambulanza, allertata dai genitori, è subito giunta sul posto. Ora il ragazzo si trova in lotta tra la vita e la morte.

Lo sfogo della madre su Facebook: “Tommy non si voleva ammazzare, voleva salvarsi”

“Sono la mamma del ragazzo che si è lanciato dal terzo piano: volevo solo dire che Tommy non ha tentato il suicidio ma, paradossalmente, voleva salvarsi“. Inizia così il lungo post della mamma del ragazzo che lo scorso 12 agosto si sarebbe lanciato dal terrazzo di casa. Poi prosegue:

“Salvarsi da cosa? Bene, Tom per 24 anni (la sua età) ha subito tanto. Non ha mai trovato un vero amico, ma solo persone che volevano ferirlo e deriderlo (per chi non lo sapesse Tom è affetto da una patologia visiva genetica). Dalle scuole primarie sino al liceo (ottimo studente ) è stato vittima di bullismo. Ha iniziato anche un percorso universitario (ing. Aerospaziale) ma le ferite esistenziali erano troppe. Pensate ad un ragazzo di diciassette anni che gira per l’istituto con un cartello alla schiena con scritta “cecato”, o a capodanno dove ti dicono “vieni con noi a ballare” ma poi ti fanno aspettare per un’ora , non ti vengono a prendere e poi dicono “ma che credevi che saresti venuto con noi, cane con le zecche. O che ti fanno salire in macchina ma sulla maniglia della portiera ti spalmano merda (sì, proprio merda) per poi farsi due risate. Bene, Tom si è avvicinato alle droghe, in solitudine. Ora Tom, dopo un volo di 12 metri, è vivo, ma con tante, troppe ferite. Non auguro a nessuno, manco a tutti coloro che lo hanno portato a questo, di soffrire come ha sofferto Tom. Mio figlio è forte e rinascerà. In ospedale nessun giovane a fargli visita…“

Il ragazzo si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

