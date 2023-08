Pontecagnano, dedicato un murales ad Anna Borsa

di Antonio Jr. Orrico

Uno scopo nobile. A Pontecagnano, sarà realizzato un murales in memoria di Anna Borsa. La ragazza fu protagonista, un anno fa, di un agghiacciante femminicidio. Mentre si trovava al lavoro, il suo ex ragazzo le ha puntato contro una pistola facendo fuoco e togliendole la vita. Ad occuparsi del murales dedicato alla vittima sarà l’artista Mario Farina, anche conosciuto come Casti. L’artista, naturalmente, non è nuovo ad opere del genere.

Da più di 20 anni nel mondo dell’arte, dai murales alle decorazioni di interni, Casti è diventato noto per i diversi murales relativi a Diego Armando Maradona dipinti in varie zone di Napoli.

“Quando il lavoro ti chiama, è sempre un emozione unica, in questo caso è diversa. Qualche settimana fa, infatti, ricevo la chiamata di Vincenzo Borsa, il quale mi convoca per ritrarre il volto di sua sorella su di un palazzo a Pontecagnano. Uno di quei murales che vorresti non ci fosse il bisogno di farlo perché vorresti non fosse accaduto quello che tutti sappiamo.” ha dichiarato lo stesso Casti.

L’artista ha poi ringraziato pubblicamente il fratello di Anna Borsa per avergli commissionato un’opera così importante e sentita a Pontecagnano.

“Purtroppo la realtà non è questa e mi fa onore a questo punto di poter condividere il dolore di questo avvenimento cosi brutale potendo ritrarre il volto di Anna. Sarà un’opera realizzata con amore per dare sollievo nell’anima delle persone che la conoscevano. Avvenimenti come questo non devono assolutamente essere dimenticati ed il murales che realizzeremo manterrà la memoria di Anna viva ed eterna. Spero, anzi cercherò di fare del mio meglio e grazie ancora a Vincenzo che ha cercato me per rendermi partecipe di questo immenso dolore.“