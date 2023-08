San Gregorio Magno, muore 23enne alla Festa del Vino

di Antonio Jr. Orrico

Una tragedia che si è consumata improvvisamente. Nella giornata di ieri, in pomeriggio, a San Gregorio Magno, una 23enne è stata stroncata da un malore inatteso. Nel paese erano in corso i preparativi per Baccanalia, tradizionale evento annuale che rappresenta uno dei momenti di festa più importanti più celebrati dalla comunità. Nell’evento si mettono in mostra i prodotti tipici locali del paese, e si dà vita a vari festeggiamenti di ogni tipo.

La giovane, M.T., era una studentessa, residente a Ricigliano. In quel momento era al lavoro in una cantina come cameriera. Il luogo era adibito alla conservazione di salumi, formaggi e vino. Si trova nel centro storico di San Gregorio Magno. Improvvisamente, la ragazza si è accasciata al suolo ed ha perso i sensi. Inutile ogni tentativo dei presenti di salvare la ragazza che dopo pochi minuti è deceduta. All’arrivo sul posto dell’ambulanza del 118 di Buccino, la 23enne era già priva di vita, e i soccorsi sono stati inutili.

Probabilmente la giovane è deceduta a causa di un malore. La notizia della morte, che ha sconvolto la prima serata della festa di Baccanalia, ha spinto l’organizzazione e i titolari delle cantine a chiudere le grotte al pubblico ed annullare i festeggiamenti. Sul posto, oltre al 118, è poi intervenuta anche l’Humanitas.