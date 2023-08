Campania, sciame sismico ai Campi Flegrei: verifiche in corso

di Rita Milione

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato dalle prime ore della notte almeno sette scosse sopra il punto 2.0 di magnitudo, la più intensa delle quali di 3.3 gradi alle 6:18 con ipocentro due chilometri e mezzo di profondità ed epicentro a Pozzuoli.

La nota della Protezione Civile regionale

La Protezione Civile della Regione Campania si è immediatamente attivata in merito allo sciame sismico nei Campi Flegrei comunicato dall’INGV. Il Direttore Generale Italo Giulivo ha già provveduto a sentire il sindaco di Pozzuoli, il direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, Mauro Di Vito, il Dipartimento Nazionale e le autorità competenti. Dalle telefonate pervenute in Sala Operativa risulta che le scosse di questa mattina siano state avvertite dalla popolazione in un’ampia area. Al momento sono in corso verifiche da parte dell’Osservatorio Vesuviano e della protezione civile del Comune di Pozzuoli. Il Presidente della Regione è costantemente informato.