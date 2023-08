Fratte, incidente sul raccordo autostradale: muore ragazza di 24 anni

di Rita Milione

Incidente mortale in scooter sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, perde la vita una ragazza di 24anni nel giorno di Ferragosto. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 8 del mattino. La 24enne – come riporta Salerno notizie – è deceduta all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno intorno alle ore 3 della notte tra martedì e mercoledì. Sull’incidente sono in corso accertamenti, affidati alla Polizia di Stato.

Intanto, un cugino della vittima ha postato sui social una foto della ragazza con le seguenti parole:

“Margherita aveva da poco perso il suo papà e per aiutare la mamma ad affrontare un altro dolorosissimo lutto stiamo facendo una raccolta fondi per sostenere le spese funerarie. Appena possibile creeremo un post con link per la donazione“.