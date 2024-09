M.S.Severino, ambienti sani e spazi riqualificati: le scuole si preparano ad accogliere gli studenti

di Redazione ZON

Ambienti sani, spazi sistemati e riqualificati: così il Piano di Manutenzione straordinaria, varato dal Sindaco Antonio Somma e dall’Assessore al ramo Carlo Guadagno, ha scandito la messa a punto dei plessi scolastici del territorio con una serie di interventi puntuali per consentire ad alunni, docenti e personale amministrativo un sereno inizio dell’anno.

Gli interventi manutentivi straordinari, preceduti da un’accorta fase di ricognizione generale, sono stati eseguiti preventivamente nell’80 per cento degli istituti, ad eccezione di Costa e Spiano dove non sono state rilevate problematiche alle strutture e dove l’Ufficio era già intervenuto in precedenza con attività di manutenzione ordinaria.

Le attività manutentive

Attività manutentive straordinarie sono state realizzate nei plessi di San’Angelo, Pandola, Ciorani, San Vincenzo, Curteri, alla don Salvatore Guadagno ed alla Emilio Pesce con interventi disposti, in maniera diversificata, per la tinteggiatura interna di diverse aule e androni d’ingresso, sistemazione di alcuni pavimenti gommati antitrauma, ripristino del manto di copertura per la risoluzione delle infiltrazioni.

Nel corso dei sopralluoghi effettuati in ciascun plesso è stata eseguita anche una preventiva verifica al corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento ed elettrici e dei servizi igienici.