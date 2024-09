Valva, incidente mortale: 32enne perde il controllo della sua moto e si schianta

di Redazione ZON

Un’altra tragedia ha colpito le strade della provincia di Salerno. Ieri sera, a Valva, un piccolo comune situato nell’Alta Valle del Sele, un elettricista di 32 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il giovane ha perso il controllo della sua moto lungo la strada provinciale che attraversa il centro cittadino, finendo violentemente sull’asfalto.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente allertati, i sanitari del 118 sono arrivati sul luogo dell’incidente, ma purtroppo per il 32enne non c’è stato nulla da fare. Gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono attualmente in corso e sono condotte dai carabinieri.

Comunità in lutto

La tragica notizia si è rapidamente diffusa in tutta Valva, lasciando la comunità sconvolta. Il giovane era molto conosciuto e apprezzato nel piccolo paese dell’Alta Valle del Sele, e la sua scomparsa ha lasciato un profondo senso di dolore e smarrimento tra i cittadini.

