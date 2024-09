Cava de’ Tirreni: cinque minorenni indagati per detenzione e spaccio di droga

di Redazione ZON

Cinque minorenni sono attualmente indagati a Cava de’ Tirreni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’inchiesta, coordinata dalla Procura presso il Tribunale dei minori di Salerno, ha preso forma recentemente, grazie a una serie di perquisizioni e sequestri che hanno permesso di raccogliere i primi elementi di prova.

Le accuse

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri della tenenza di Cava de’ Tirreni, ai cinque giovani, tutti di età inferiore ai 18 anni, è stata contestata la cessione di stupefacenti, in particolare hashish. Oltre ai presunti spacciatori, anche gli acquirenti sono finiti nel mirino degli inquirenti, in un contesto già segnato da altre indagini sul traffico di droga nella città metelliana.

L’indagine in corso

L’indagine, ancora in fase di sviluppo, mira a chiarire il ruolo preciso dei soggetti coinvolti e a definire le accuse formali che saranno mosse nei loro confronti. Il gruppo di minorenni è sospettato di aver venduto diverse dosi di stupefacenti in varie zone della città, in particolare nelle aree centrali, note per essere luoghi di aggregazione giovanile.

Fonte: SalernoToday