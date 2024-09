Mercato San Severino: aggredito un operatore della Guardia Medica durante una visita domiciliare

di Redazione ZON

Una visita medica domiciliare si è trasformata in un episodio di violenza a Mercato San Severino, dove un operatore sanitario è finito in ospedale con un occhio nero. L’incidente è avvenuto all’alba di ieri, quando la Guardia Medica è stata chiamata per assistere una paziente che lamentava forti dolori.

L’aggressione

Due operatori sanitari, un uomo e una collega, si sono recati presso l’abitazione della paziente intorno alle 5 del mattino per fornire le cure necessarie. Tuttavia, come riportato dal quotidiano La Città la situazione è rapidamente degenerata. I familiari della paziente, inizialmente ostili, hanno dato vita a un’accesa discussione, presumibilmente legata ai trattamenti medici proposti per la donna. La tensione è aumentata fino a sfociare in un confronto fisico.

Ad avere la peggio è stato il sanitario, che è stato colpito da pugni e schiaffi, riportando ferite all’occhio sotto lo sguardo impotente della collega. Il medico è stato successivamente refertato in ospedale per le lesioni subite. L’episodio ha scosso profondamente l’intera comunità e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli operatori sanitari durante gli interventi domiciliari.