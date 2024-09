Paestum, dal 28 settembre al 6 ottobre il XIV Festival Internazionale delle Mongolfiere

di Redazione ZON

PAESTUM – PARCO DELLE MONGOLFIERE | 28 Settembre 2024 – 6 Ottobre 2024

A Paestum, al Parco delle Mongolfiere (Via Magna Grecia) adiacente all’area archeologica di Paestum, dal 28 settembre 2024 al 6 Ottobre 2024, si terrà il XIV Festival Internazionale delle Mongolfiere: evento appassionante che permetterà di effettuare voli in mongolfiera, in sicurezza, con pilota esperto a bordo.

Al Parco delle Mongolfiere saranno presenti anche artisti di strada, sbandieratori, stand di artigianato, cori, giochi per bambini, finger food, barbecue.

Il Programma del 2024

Ingresso al parco delle mongolfiere € 5

Sabato 28 Settembre 2024

Ore 07.30 : Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo Libero)

: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo Libero) Ore 11.30 Apertura area villaggio (ingresso € 5 dai 12 anni in su);

Apertura area villaggio (ingresso € 5 dai 12 anni in su); Ore 14.00 inizio esibizione artisti di strada intrattenimento bambini

inizio esibizione artisti di strada intrattenimento bambini Ore 15.30 esibizione sbandieratori

esibizione sbandieratori Ore 17.00 Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo Libero) (l’ orario del volo può subire variazione a secondo delle condizioni meteo ).

Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo Libero) (l’ orario del volo può subire variazione a secondo delle condizioni meteo ). Ore 18.00 Volo vincolato con mongolfiera l’ orario del volo vincolato puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo, non si prenota, il biglietto si acquista in loco , posti limitati.

Volo vincolato con mongolfiera l’ orario del volo vincolato puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo, non si prenota, il biglietto si acquista in loco , posti limitati. Ore 18.00 gruppo canti Popolare A paranza r’o Tramuntan

Domenica 29 Settembre 2024

Ore 07.30 : Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo Libero)

: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo Libero) Ore 11.30 Apertura area villaggio (ingresso € 5 dai 12 anni in su)

Apertura area villaggio (ingresso € 5 dai 12 anni in su) Ore 14.00 inizio esibizione artisti di strada intrattenimento bambini

inizio esibizione artisti di strada intrattenimento bambini Ore 15.30 esibizione sbandieratori e Musici dei Feudi del Cilento e Vallo di diano

esibizione sbandieratori e Musici dei Feudi del Cilento e Vallo di diano Ore 17.00 : Preparazione e decollo delle Mongolfiere l’ orario del volo , puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo ).

: Preparazione e decollo delle Mongolfiere l’ orario del volo , puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo ). Ore 18.00 Volo vincolato con mongolfiera ( l’ orario del volo vincolato puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo, non si prenota, il biglietto si acquista in loco posti limitati ).

Volo vincolato con mongolfiera ( l’ orario del volo vincolato puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo, non si prenota, il biglietto si acquista in loco posti limitati ). Ore 18.00 gruppo canti Popolare A paranza r’o Tramuntan

Lunedi 30 Settembre 2024

Ore 17.00: preparazione e decollo mongolfiere (volo Libero)

Martedi 01 Ottobre 2024

Riposo

Mercoledi 02 Ottobre 2024

Ore 17.00: preparazione e decollo mongolfiere (volo Libero )

Giovedi 03 Ottobre 2024

Ore 17.00 preparazione e decollo Mongolfiere (volo libero)

Venerdi 04 Ottobre 2024

Ore 15.00 apertura bar, e parco gioco per bambini apertura bar barbecue, e stand artigianato

Ore 17.00 Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero)

Ore 18.00: volo vincolato con mongolfiera (l’ orario del volo vincolato puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo Il biglietto si acquista in loco posti limitati.)

Sabato 05 Ottobre 2024

Ore 07.30: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero)

Ore 11.30 Apertura area villaggio ( ingresso € 5 dai 12 anni in su )

All’ interno parco gioco per bambini , aquiloni, ristoro, bar, barbecue pizzeria. e stand artigianato

Ore 14.00 inizio esibizione artisti di strada intrattenimento bambini

Ore 15.30 esibizione sbandieratori e Musici dei Feudi del Cilento e Vallo di diano

Ore 17.00 Preparazione e decollo delle Mongolfiere l’ orario del volo libero, puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo ).

Ore 18.00 Volo vincolato con mongolfiera ( l’ orario del volo vincolato puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo, non si prenota, il biglietto si acquista in loco , posti limitati ).

Ore 18.00 gruppo canti Popolare Mulieres Garganiche

Domenica 06 Ottobre 2024

Ore 07.30: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero)

Ore 11.30 Apertura area villaggio ( ingresso € 5 dai 12 anni in su )

Al interno parco gioco per bambini , aquiloni, ristoro, bar,pizzeria, barbecue e stand artigianato

Ore 14.00 artisti di strada intrattenimento bambini

Ore 15.30 esibizione sbandieratori e Musici dei Feudi del Cilento e Vallo di diano

Ore 17.00: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero) l’ orario del volo libero, puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo ).

Ore 18.00: Volo vincolato con mongolfiera (l’ orario del volo vincolato puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo, non si prenota , il biglietto si acquista in loco , posti limitati).

Ore 18.00 gruppo canti Popolare Mulieres Garganiche

INFO

Per prenotare un volo in mongolfiera o per avere maggiori informazioni, potete contattare gli organizzatori: