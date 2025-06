M.S. Severino, dal concerto di Sannino alle serate in centro e nelle frazioni: l’estate entra nel vivo

di Redazione ZON

M.S. Severino – Con l’avvio dei primi eventi già da alcune settimane e un calendario in continua evoluzione, l’#EstateSanseverinese entra ufficialmente nel vivo, pronta ad accompagnare cittadini e visitatori fino al mese di settembre.

Oltre 90 serate distribuite tra il centro cittadino e tutte le frazioni, pensate per soddisfare ogni fascia di età e interesse: un’offerta culturale, ricreativa e aggregativa che conferma l’impegno dell’Amministrazione per rendere viva la città anche nei mesi estivi.

Musica, spettacoli, street food, giochi, tornei sportivi, letture, cinema sotto le stelle e appuntamenti della tradizione come il “Ciuccio aciglianese”: tra i momenti clou in programma, il concerto di Andrea Sannino, atteso da tantissimi fan. Non mancheranno nemmeno la Festa della Birra e i numerosi eventi pensati per bambini e famiglie.

“In questa edizione non ci siamo fatti mancare nulla. Ma se oggi possiamo contare su un cartellone così ricco e variegato, il merito è anche delle associazioni del territorio, delle parrocchie, dei comitati di frazione: è grazie al loro contributo di idee, collaborazione e passione che lo spirito di comunità si trasforma in partecipazione attiva”, dichiarano dal Comune.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alla squadra di Assessori e Consiglieri, che ha coordinato il lavoro sin dalle fasi iniziali, agli Uffici comunali per l’attenta gestione amministrativa, e alla Polizia Municipale, ai volontari dell’EPI e delle Associazioni di primo soccorso, che garantiranno assistenza e vigilanza durante tutti gli appuntamenti.

Buon divertimento a tutti!