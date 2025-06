Chi vincerà la Coppa Italia 2026? Protagonisti e ranking all time

di Redazione ZON

Tutti gli appassionati sono già con gli occhi incollati sulle quote calcio oggi di Coppa Italia, una delle competizioni più seguite durante la stagione calcistica. Tante le protagoniste, così come le sorprese, con il Bologna a difendere il titolo, il Napoli di Conte che migliora il suo assetto tattico e la Roma che vuole seguire la scia positiva di questo 2025. Diversi anche i protagonisti con due grandi ritorni: Allegri e Sarri, tecnici preziosi per il calcio italiano.

Allegri e il suo patto col Diavolo

Nel 2011 vinse il suo primo scudetto in Serie A, preludio di una grandissima carriera che lo avrebbe condotto per due volte anche in finale di Champions. Allegri torna sulla panchina del Milan e fa il suo secondo patto con il Diavolo: in Coppa Italia sarà lui a fare la differenza.

Il Bologna a difendere il titolo

Ultimi due anni da urlo per il Bologna, con la vittoria in Coppa Italia 2025 che carica i Felsinei, favoriti nella lotta per difendere il titolo e anche in Serie A: obiettivo doblete per i Rossoblù.

Inter e Juve attenzione a non sbandare

Il pericolo di sbandamenti e testacoda per Juve e Inter quest’anno è concreto, anche se restano le favorite per vincere la Coppa Italia e tra le più temibili nella corsa scudetto. Questioni di mentalità e di blasone, ma in campo servono sempre 11 leoni.

Roma al top, Atalanta incognita

Gasperini lascia al suo destino la Dea e vola a Roma, in una squadra solida ricostruita pezzo per pezzo da Ranieri, che resta tra le favorite per la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia.

Opposta la situazione per l’Atalanta, che dovrà affrontare un anno di passaggio con il nuovo tecnico: siamo tutti curiosi di vedere Juric in Nerazzurro.

Il ritorno di Sarri alla Lazio

Via Baroni, che ha prima esaltato e poi deluso le aspettative, torna Sarri sulla panchina Biancoceleste e la domanda che tutti gli appassionati si pongono è: dobbiamo aspettarci una valanga di over 2.5 o di under 2.5? Il maestro del 4-3-3 torna a far danni in Serie A e la Coppa Italia è sicuramente tra le sue priorità.

Il Napoli di Conte favorito su ogni fronte

Le quote Coppa Italia sulle favorite con le statistiche aggiornate su betfair prediligono il Napoli di Conte, sia per le statistiche incredibili dimostrate nella scorsa stagione, sia perché è l’unico club di Serie A che sta facendo un calciomercato stellare. Se poi a questo aggiungiamo quel martello di Conte, ecco la ciliegina perfetta sulla torta statistica.

Qual è il ranking all time di Coppa Italia?

La Juventus detiene il record di 15 Coppe Italia e domina la classifica dell’Albo d’Oro, mentre al secondo posto ci sono il Biscione e la Lupa con 9 titoli.

Segue la Lazio con 7 Coppe, poi Napoli e Fiorentina con 6 trionfi. Tra le curiosità spicca il record di 10 finali perse per il Milan e il tris del Bologna che ha vinto tre finali su tre: unico club a compiere questa impresa epica nel torneo.