M.S. Severino, ospedale ‘Fucito’: pressing sulla direzione generale per il potenziamento dell’organico

di Redazione ZON

Qualche passo in avanti è stato fatto, ma mancano ancora tasselli importanti per l’ospedale ‘Fucito’ di Mercato S.Severino: uno fra questi, la messa a bando della figura del Responsabile UOC di Urologia e Litotrissia.

L’urgenza di questa procedura concorsuale, non più rinviabile per dotare finalmente il presidio ospedaliero di un profilo professionale determinante in un settore nevralgico della struttura, è dettata dal Sindaco di Mercato S.Severino, Antonio Somma, che sta seguendo da tempo, attraverso dirette interlocuzioni con le sigle sindacali e la Direzione Generale del Ruggi d’Aragona, la risoluzione di alcune problematiche che investono in maniera diretta la salute dei cittadini e le stesse prestazioni sanitarie.

«Se vogliamo valorizzare davvero l’ospedale ‘Fucito’ e renderlo un qualificato punto di riferimento comprensoriale occorre vi sia uno sforzo da parte di tutti e con una tempistica d’attesa ragionevole – sottolinea Somma – Alcune risposte sono arrivate rispetto ad altri impegni assunti, come le assunzioni di un cardiologo e di un camice bianco in Medicina Generale insieme alla riapertura del turno di dialisi dei giorni infrasettimanali pari precedentemente sospesa, ma adesso l’urgenza è nell’UOC di Urologia e Litotrissia orfana di un Responsabile. A risentirne è il diritto alla salute dei cittadini, che non possono attendere tempi dilatati oltremisura. Le doglianze che ho ricevuto da primo cittadino le ho trasferite e rappresentate anche nell’ultimo incontro di qualche giorno fa al Direttore Generale Vincenzo D’Amato, al quale rinnovo l’invito a farsi parte attiva nella risoluzione di questa priorità di pubblicazione del bando e delle specifiche richieste già sul tavolo: mi riferisco all’espletamento del concorso per DMP e per i medici di Patologia Clinica, così come l’attivazione dell’art.25 per Medicina Generale rispetto alla quale si continuano a registrare lungaggini».

Nuove entrate in servizio

Sempre sul versante dei nuovi innesti, a potenziamento dell’organico ospedaliero del ‘Fucito’, a breve dovrebbero entrare in servizio altri tre medici, già reclutati, da destinare al reparto di Medicina Generale ed al Pronto Soccorso, oltre ad un biologo, individuato attraverso una graduatoria esistente in Regione Campania.

«Come sollecitato al Direttore Generale – ribadisce Somma – occorre preservare le eccellenze presenti al ‘Fucito’ mettendo i professionisti nelle condizioni di poter operare nelle migliori condizioni, e mi riferisco all’attivazione dei posti in Endoscopia digestiva ed alla ristrutturazione delle sale operatorie in Chirurgia. Da persona sensibile qual è – conclude – sono certo che saprà dare la giusta accelerazione al processo di selezione delle figure richieste e dare risposte concrete al territorio. Nel frattempo, continueremo a monitorare la situazione».