Pellezzano, successo per le visite senologiche gratuite: grande partecipazione alla Biblioteca Comunale

di Redazione ZON

Grande affluenza e partecipazione ieri pomeriggio alla Biblioteca Comunale di Pellezzano, dove si è svolta una giornata dedicata alla prevenzione con screening senologici gratuiti. L’iniziativa ha visto la collaborazione della casa di cura Villa del Sole di Salerno e il contributo di un team di specialisti composto dal dott. Luigi Cremone, dalla dott.ssa Dina Barbieri, dalla dott.ssa Angela Iaccio e dalla dott.ssa Maria Rosaria Scuoppo.

Numerose donne hanno colto l’opportunità di sottoporsi a controlli medici, consapevoli dell’importanza della prevenzione nella diagnosi precoce e nella tutela della propria salute.

L’evento si inserisce in un più ampio impegno per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione come strumento fondamentale per contrastare le patologie senologiche e promuovere uno stile di vita sano.