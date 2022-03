Made in Sud: la nuova conduttrice è Lorella Boccia

Al via l’11 aprile 2022 la nuova edizione di Made in Sud ha una nuova conduttrice: la ballerina e showgirl Lorella Boccia

Manca ancora qualche conferma da parte della rai, ma Lorella Boccia sarà la nuova conduttrice di Made in Sud. La showgirl e ballerina napoletana è stata scoperta e lanciata da Maria De Filippi. Prima ha infatti partecipato come ballerina all’edizione di Amici 2012-13; poi ha condotto per diverso tempo il daytime in onda su Real Time del noto programma. Ora, dall’11 aprile debutterà in veste di conduttrice al timone di Made in Sud la cui edizione sarà tutta rivoluzionata.

Dopo lo stop di un anno, infatti, alla conduzione non ci sarà più Fatima Trotta che è passata ad Honolulu su Italia 1; e nemmeno Stefano De Martino, che ha rifiutato l’incarico per accettare quello di giudice al serale di Amici. Quest’ultima scelta di De Martino non è stata molto apprezzata dai vertici Rai, visto che ormai è uno dei volti indiscussi della Rai grazie alla condizione di Stasera Tutto è possibile e Bar Stella. Nonostante ciò, Lorella Boccia, fortemente voluta da Nando Mormone, sarà affiancata da altri due volti inediti: i cantanti Clementino e Rocco Hunt. Insomma un terzetto fresco e tutto campano: chissà come se la caveranno.

Intanto è tutto pronto per le otto puntate della nuova edizione di Made in Sud, che vedrà la 30enne Lorella Boccia alle prese con la sua prima avventura in Rai, dopo la conduzione di un altro programma comico, Colorado (nel 2014, al fianco di Paolo Ruffini).