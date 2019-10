Il 7 ottobre si celebra la Madonna del Rosario: molti fedeli sono già partiti alla volta di Pompei per rendere omaggio ad una delle raffigurazioni cristiane più importanti

Come ogni anno, numerosi fedeli si sono recati alla Madonna del Rosario per celebrare una delle figure più celebri dove la Chiesa cattolica venera Maria.

Come da tradizione, il 7 ottobre si giunge alla seconda ed ultima supplica dell’anno a Pompei, città dove si celebra la Beata Vergine. In molti, confinanti con la città napoletana, sono partiti dalla notte (anche a piedi) per giungere alla Chiesa madre e celebrarla in questo giorno domenicale, 24 ore prima dei festeggiamenti rituali, approfittando del weekend. L’altra supplica si è tenuta lo scorso 8 maggio.

Non solo Pompei però rende omaggio alla Madonna del Rosario: infatti, sono numerose le città che hanno come patrona la Beata Vergine. In particolare, nelle zone della Sicilia (tra Messina e Palermo), oppure in Puglia (per citarne una, la città di Ginosa) ma anche al centro-nord (ad esempio, Castel San Pietro Terme e San Donà di Piave).

Ma Pompei resta la città ‘principe’ dove viene omaggiata la Madonna: infatti, sia papa Giovanni Paolo II, sia papa Benedetto XVI, sia papa Francesco si sono recati a Pompei per dimostrare il loro affetto e il loro amore verso la Madonna del Rosario. I fedeli oggi festeggiano, con un giorno d’anticipo, venerando la Beata Vergine.

