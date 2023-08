Maiori, cerimonia di varo del nuovo battello antinquinamento “Costa d’Amalfi”

di Rita Milione

Nella giornata di oggi, venerdì 11 agosto 2023 alle ore 17.00, arriva l’unità navale antinquinamento “Costa d’Amalfi”. Il nuovo battello antinquinamento sarà varato per la prima volta presso il Porto di Maiori. Dotato di droni, rov e sonde parametriche, l’unità navale di classe Pelikan è un vero e proprio laboratorio galleggiante a tutela del mare. L’imbarcazione è dotata di droni per la sorveglianza e la rilevazione aerea di rifiuti galleggianti in mare, ROV sottomarino per scannerizzare i fondali e geo referenziare i rifiuti e kit antinquinamento per schiume, idrocarburi, sostanze grasse e oleose in superficie e semi sommerse.

Continua il percorso avviato dal FLAG “Approdo di Ulisse” per la transizione ecologica relativamente al territorio della Costiera amalfitana e della Penisola sorrentina.

Il battello ecologico acquistato dal Flag “Approdo di Ulisse” grazie al Fondo FEAMP Campania2014/2020 pattuglierà le aree costiere, i porti e le marine nei comuni costieri del territorio della Costiera Amalfitana e dell’Area Marina Protetta Punta Campanella con la funzione di raccogliere rifiuti galleggianti sommersi e semisommersi di natura solida e liquida.

Saranno presenti alla cerimonia di Varo: Antonio Capone Sindaco di Maiori, Fortunato Della Monica Sindaco di Cetara e Presidente FLAG “Approdo di Ulisse”, tutti i Sindaci della Costiera Amalfitana, il Direttore del FLAG Gennaro Fiume, Paolo Baldoni CEO Garbage Group, Nicola Caputo Assessore all’Agricoltura e alla Pesca Regione Campania e Gianluca Carrabs esperto in Economia dell’Ambiente e delle Risorse Agroalimentari.