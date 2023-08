Morta Michela Murgia, la scrittrice dei diritti

di Antonio Jr. Orrico

Una defezione pesante. La nota scrittrice Michela Murgia è deceduta a Roma, all’età di 51 anni. L’autrice era malata da tempo e aveva rivelato nei mesi scorsi di essere affetta da un carcinoma renale al quarto stadio. Aveva scelto di vivere pubblicamente il periodo della sua malattia, continuando a raccontarsi attraverso i suoi canali social ma anche facendo della “sopravvivenza emotiva” il tema dell’ultimo libro, dal titolo “Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi“. Il libro è uscito per Mondadori nel corso dell’ultima primavera. La stessa scrittrice l’aveva presentato a maggio nel corso dell’ultimo Salone del Libro a Torino.

“Tre ciotole” è ancora nei primi posti delle classifiche di vendita. Michela Murgia è nata a Cabras, in Sardegna, nel 1972. Prima di dedicarsi alla scrittura, ha svolto vari lavori, tra cui l’insegnante di religione nelle scuole e la dirigente di una centrale termoelettrica. Militante di Azione Cattolica, ideò uno spettacolo teatrale rappresentato a Loreto a conclusione del pellegrinaggio dell’Azione Cattolica nel 2004, al quale assistette papa Giovanni Paolo II. In quegli anni, tramite il suo blog, chiamato “Il mio Sinis”, raccontava la sua Sardegna e nel 2007 fu inserita tra gli scrittori riuniti all’interno dell’antologia “Cartas De Logu: scrittori sardi allo specchio“.

Anche “Il mondo deve sapere” nacque come un blog. Lì l’autrice raccontava una delle sue esperienze lavorative giovanili, come operatrice in un call center. Il libro ha ispirato l’opera teatrale omonima di David Emmer e il film “Tutta La Vita Davanti“, diretto da Paolo Virzì. Il successo letterario arriva l’anno successivo, nel 2009. Il romanzo “Accabadora” vince il premio Dessì, il Super Mondello e il premio Campiello..