Maiori, ritrovato turista disperso nei pressi del Sentiero degli Dei

di Antonio Jr. Orrico

Un turista argentino, disperso a Maiori nei pressi del Sentiero degli Dei, è stato ritrovato poco fa dai Vigili del Fuoco. L’individuo si trovava nella zona rocciosa per via di un’escursione. L’uomo, infatti, era partito da Agerola per compiere tutto il famoso tragitto che costeggia la località in provincia di Salerno. Dopo essersi perso, l’uomo ha prontamente allertato i soccorsi, che sono prontamente intervenuti.

I Vigili del Fuoco del locale distaccamento di Maiori si sono subito attivati per le ricerche. In loro supporto, è stato mosso anche il cosiddetto Drago69, l’elicottero in forza ai Caschi Rossi del Nucleo di Pontecagnano. Individuato il disperso, è stato recuperato con il velivolo e trasportato al campo sportivo di Agerola dove è stato consegnato al 118 e alla Polizia Locale per eventuali controlli sanitari e il rientro al proprio alloggio. La Polizia ha trovato il turista in buone condizioni.