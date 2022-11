Maldini, il ricordo dei derby: “Li soffrivo molto…”

Paolo Maldini ha rilasciato interessanti dichiarazioni a Milan Tv. Il direttore tecnico del Milan, ricordando le sue commoventi esperienze in rossonero, si è lasciato andare a dichiarazioni particolarmente sentite sui derby disputati e sui fortissimi avversari affrontati durante quegli anni. L’ex capitano rossonero, 902 presenze con la stessa maglia, detiene infatti il record di gettoni nella stracittadina contro i nerazzurri, ben 56.

Le parole di Maldini

“Per me è un grande onore essere il più presente nelle stracittadine, ma essendo il più presente di sempre col Milan direi che è una conseguenza diretta. Le partite contro l’Inter, così come quelle contro la Juventus, o contro il Napoli ai tempi di Maradona, avevano un carico emotivo diverso dalle altre. In particolare i derby, ad inizio carriera mi trasmettevano una pressione tale da non riuscire a fare bene in partita. Col passare del tempo, e con l’esperienza maturata, sono riuscito a trasformare la pressione in energia positiva”.