Malika Ayane: testo e significato di “Una ragazza”

Esce oggi, martedì 28 giugno, il nuovo singolo di Malika Ayane, UNA RAGAZZA (distribuita da Warner Music Italy). Scritto e composto dalla cantautrice con Pacifico e Andrea Bonomo, Il brano è stato prodotto da Greg Willen ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Malika Ayane: ecco il significato della canzone

Una ragazza è un inno alla spensieratezza. Il brano, dalle sfumature punk-rock e dal gusto retrò, rappresenta un omaggio alla musica beat degli anni ’60.

Un omaggio speciale

Il nuovo singolo di Malika Ayane, oltre ad essere ispirato all’omaggio dei Ramones ai Ronette con la cover di “Baby I love you”, è anche il brano d’esordio della cantautrice nel nuovo Management della MK3, agenzia guidata dall’Avv. Angelo Calculli.

Malika Summer Tour 2022: ecco i dettagli

Malika Summer Tour 2022, prodotto e organizzato da Friends & Partners, è il nuovo viaggio live di Malika Ayane che toccherà alcune delle location più suggestive d’Italia e i principali festival italiani. I primi appuntamenti musicali sono partiti il 2 giugno da Viareggio (LU) per poi proseguire da luglio a Misano Adriatico (RN), Bergamo, Salemi (TP), Bard (AO), Castiglione del lago (PG), Matera, Pavia, concludendosi infine il 15 settembre a Francavilla Fontana (BR).

CALENDARIO DATE

1 luglio 2022 || Misano Adriatico (RN) @ Piazza della Repubblica

8 luglio 2022 || Bergamo @ Lazzaretto

16 luglio 2022 || Salemi (TP) @ Piazza Alicia

24 luglio 2022 || Bard (AO) @ Aosta Classica – Forte di Bard

29 luglio 2022 || Castiglione del Lago (PG) @ Lacustica

9 agosto 2022 || Matera @ Cava del Sole

4 settembre 2022 || Pavia @ Castello Visconteo

15 settembre 2022 || Francavilla Fontana (BR) @ Piazza Giovanni XXIII

Biglietti disponibili su Ticketone

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Una ragazza-Testo canzone di Malika Ayane

Quante ore si sprecano

Lascia stare che i conti non tornano

Il boa al tuo collo è di struzzo

Anche i nodi più stretti si sciolgono

E all’improvviso Alleluia

Non serve un miracolo per essere una favola

Una ragazza come me

Se ride

Non vuol dire sia felice

Forse sta contando vecchie lacrime

Una ragazza come me

Fa male

Solo se non sei capace

Di guardare intorno e dire

E’ splendido, splendido con te

Puoi arrivare anche ultimo

Trascinando con te ogni ostacolo

Ma se forti abbracci ti mancano

Hai pur sempre uno smoking prezioso

E all’improvviso Alleluja

Per scherzo o per miracolo ti senti una favola

Una ragazza come me

Ti crede

Se le dici che va bene

Tutto da lontano sembra piccolo

Una ragazza come me

Ti tiene

Anche se stai per cadere

E se guardi giù il volo è splendido

E poi all’improvviso Allelujia

Non sarà un miracolo a far di te una favola

Una ragazza come me

Una ragazza come me

Una ragazza come me

Una ragazza come me

E’ splendida