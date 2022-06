Contagi di oggi: il bollettino del 28 giugno

Contagi di oggi in Italia: appuntamento quotidiano con il Bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ai dati di oggi, 28 giugno 2022, aggiornati alle 23:59 di ieri, i contagi da Covid-19 in Italia sono 83.555 mentre 69 sono i decessi.

Ulteriori dati

49.493 guariti

+3 terapie intensive

+162 ricoveri

717.400 tamponi

Tasso di positività: 11,6% (-12,9%)

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 69 decessi (contro i 63 di lunedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 168.234. In terapia intensiva sono ricoverati 237 pazienti (+3) mentre i guariti sono 49.493. Tasso di positività all’11,6% (in calo rispetto al 24,5% del giorno prima).

Quanti sono, in totale, gli italiani contagiati da inizio pandemia?

Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono stati 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.035, cioè 162 in più di lunedì. Gli attualmente positivi sono 773.450, quindi 34.599 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 18.343.422 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.234.