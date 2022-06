Super bonus 110 prorogato? Probabilmente no

Fanno discutere in questi giorni le considerazioni espresse sul Super Bonus 110. Secondo le prime voci, il premier Mario Draghi sarebbe contrario ad una proroga del finanziamento. Ma le domande inoltrate per prenotare il Superbonus sono già superiori al budget stanziato. Infatti la quota messa a disposizione ammonta a 33,3 miliardi di €. Le domande inoltrate all’Agenzia delle Entrate superano l’importo, tali da arrivare a 33,7 miliardi di €.

Il rapporto dell’Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) prospetta un quadro che pare non essere dei migliori. Se le domande già inoltrate superano il valore del budget messo a disposizione dallo Stato, è anche vero che le risorse sono ormai già terminate e pertanto sarà necessario richiedere un rifinanziamento di questa misura adottata in Italia già da diversi anni e che punta alla ristrutturazione edilizia e principalmente all’ efficientamento energetico.

C’è chi pensa che per il rifinanziamento del bonus sia necessario uno scostamento di bilancio o un possibile aumento delle tasse. Il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti si è espresso contrario alla miriade di bonus presenti nel nostro ordinamento, in particolare al Super bonus 110. Il suo parere è che sia necessario prima di tutto abbattere molte misure di sostegno al reddito inutili prima di pensare ad un possibile aumento della tassazione.