Animali mimetici: 10 specie capaci di sparire alla vista

di Redazione ZON

In sintesi. Dieci animali riescono a sparire alla vista usando forma, colore e immobilità: la mantide orchidea, gli insetti stecco, il pesce foglia, la farfalla foglia morta, il geco a coda di foglia, il pesce pietra, la zebra, il polpo mimo, la seppia e il camaleonte. Queste strategie servono a sfuggire ai predatori o a sorprendere le prede.

I punti chiave La mantide orchidea imita i fiori tropicali con colori vivaci e appendici appiattite che sembrano petali.

Il polpo mimo riproduce forma, movimenti, colore e texture di oltre quindici specie, tra pesci e serpenti marini.

La seppia cambia colore, luminosità e texture in pochi millisecondi e non imita altri animali, ma l’ambiente circostante.

Il camaleonte modifica la tonalità della pelle con iridofori e melanofori, anche per regolare la temperatura corporea.

La zebra ha strisce bianche e nere che confondono i predatori, i quali faticano a distinguere un singolo individuo nel gruppo.

Dieci animali sanno sparire alla vista: dalla mantide orchidea al geco a coda di foglia, usano forma, colore e immobilità per sfuggire ai predatori o sorprendere le prede.

Le strategie di camouflage del regno animale sono il risultato di lunghi processi evolutivi. Servono soprattutto a due scopi: scappare ai predatori e cogliere di sorpresa le prede.

Chi si traveste da fiore, foglia o ramo

La mantide orchidea imita i fiori tropicali con colori vivaci e appendici appiattite che sembrano petali. Gli insetti impollinatori si avvicinano e diventano prede.

Gli insetti stecco riproducono rami, foglie e nervature vegetali con corpo allungato, appendici lamellari e colorazioni spezzate. Il loro è un mimetismo criptico, cioè senza cambi di colore, e li rende indistinguibili dalla vegetazione anche da breve distanza.

Il pesce foglia ha un corpo appiattito e frangiato che replica una foglia caduta in acqua. Oscilla come un’alga trascinata dalla corrente, e la colorazione maculata imita ombre e trasparenze del fogliame.

La farfalla foglia morta tiene le ali ripiegate e ottiene l’aspetto di una foglia secca, con venature, macchie e segni simili alla decomposizione. L’imitazione comprende anche una leggera asimmetria delle ali e micro-irregolarità sulla superficie.

Il geco a coda di foglia ha una coda appiattita e frastagliata che imita una foglia secca. Con il corpo dalla colorazione spezzata e l’immobilità sparisce sul tronco degli alberi: è uno dei casi più efficaci di mimetismo criptico tra i rettili.

Chi cambia colore o copia altri animali

Il polpo mimo è un mollusco cefalopode considerato uno dei più straordinari imitatori del mondo animale. Grazie a una pelle ricchissima di cromatofori riproduce forma, movimenti, colore e texture di oltre quindici specie, tra pesci e serpenti marini, per ingannare predatori e prede.

La seppia ha una pelle ricca di cromatofori come il polpo. Cambia colore, luminosità e texture in pochi millisecondi e crea pattern complessi che la rendono praticamente invisibile sul fondale. A differenza del polpo mimo, non imita altri animali ma l’ambiente circostante.

Il camaleonte è una lucertola maestra del mimetismo cromatico. Modifica la tonalità della pelle con cellule pigmentate speciali, gli iridofori e i melanofori, per confondersi con l’ambiente e anche per regolare la temperatura corporea.

Il pesce pietra ha una pelle rugosa e irregolare che replica rocce e coralli del fondale. Resta immobile per ore ed è sostanzialmente indistinguibile dall’ambiente.

Le zebre nascondono l’individuo nel gruppo

La zebra, che vive in Africa, ha un mimetismo di tipo disruptivo. Le strisce bianche e nere confondono la percezione dei predatori, che faticano a distinguere un singolo individuo nel gruppo.

Le stesse strisce disturbano anche le zanzare e altri insetti ematofagi.

Cosa imita o come si nasconde ciascun animale

Animale Cosa imita o come si nasconde Mantide orchidea Fiori tropicali Insetti stecco Rami, foglie e nervature Pesce foglia Foglia caduta in acqua Zebra Strisce che confondono i predatori Farfalla foglia morta Foglia secca Polpo mimo Oltre quindici specie, tra pesci e serpenti marini Camaleonte Ambiente circostante, con cambio di tonalità Pesce pietra Rocce e coralli del fondale Seppia Fondale, con pattern complessi Geco a coda di foglia Foglia secca sul tronco degli alberi