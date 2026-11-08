8 Novembre 2026 - 16:19

Animali mimetici: 10 specie capaci di sparire alla vista

In sintesi. Dieci animali riescono a sparire alla vista usando forma, colore e immobilità: la mantide orchidea, gli insetti stecco, il pesce foglia, la farfalla foglia morta, il geco a coda di foglia, il pesce pietra, la zebra, il polpo mimo, la seppia e il camaleonte. Queste strategie servono a sfuggire ai predatori o a sorprendere le prede.

I punti chiave

  • La mantide orchidea imita i fiori tropicali con colori vivaci e appendici appiattite che sembrano petali.
  • Il polpo mimo riproduce forma, movimenti, colore e texture di oltre quindici specie, tra pesci e serpenti marini.
  • La seppia cambia colore, luminosità e texture in pochi millisecondi e non imita altri animali, ma l’ambiente circostante.
  • Il camaleonte modifica la tonalità della pelle con iridofori e melanofori, anche per regolare la temperatura corporea.
  • La zebra ha strisce bianche e nere che confondono i predatori, i quali faticano a distinguere un singolo individuo nel gruppo.

Dieci animali sanno sparire alla vista: dalla mantide orchidea al geco a coda di foglia, usano forma, colore e immobilità per sfuggire ai predatori o sorprendere le prede.

Le strategie di camouflage del regno animale sono il risultato di lunghi processi evolutivi. Servono soprattutto a due scopi: scappare ai predatori e cogliere di sorpresa le prede.

Chi si traveste da fiore, foglia o ramo

La mantide orchidea imita i fiori tropicali con colori vivaci e appendici appiattite che sembrano petali. Gli insetti impollinatori si avvicinano e diventano prede.

Gli insetti stecco riproducono rami, foglie e nervature vegetali con corpo allungato, appendici lamellari e colorazioni spezzate. Il loro è un mimetismo criptico, cioè senza cambi di colore, e li rende indistinguibili dalla vegetazione anche da breve distanza.

Il pesce foglia ha un corpo appiattito e frangiato che replica una foglia caduta in acqua. Oscilla come un’alga trascinata dalla corrente, e la colorazione maculata imita ombre e trasparenze del fogliame.

La farfalla foglia morta tiene le ali ripiegate e ottiene l’aspetto di una foglia secca, con venature, macchie e segni simili alla decomposizione. L’imitazione comprende anche una leggera asimmetria delle ali e micro-irregolarità sulla superficie.

Il geco a coda di foglia ha una coda appiattita e frastagliata che imita una foglia secca. Con il corpo dalla colorazione spezzata e l’immobilità sparisce sul tronco degli alberi: è uno dei casi più efficaci di mimetismo criptico tra i rettili.

Chi cambia colore o copia altri animali

Il polpo mimo è un mollusco cefalopode considerato uno dei più straordinari imitatori del mondo animale. Grazie a una pelle ricchissima di cromatofori riproduce forma, movimenti, colore e texture di oltre quindici specie, tra pesci e serpenti marini, per ingannare predatori e prede.

La seppia ha una pelle ricca di cromatofori come il polpo. Cambia colore, luminosità e texture in pochi millisecondi e crea pattern complessi che la rendono praticamente invisibile sul fondale. A differenza del polpo mimo, non imita altri animali ma l’ambiente circostante.

Il camaleonte è una lucertola maestra del mimetismo cromatico. Modifica la tonalità della pelle con cellule pigmentate speciali, gli iridofori e i melanofori, per confondersi con l’ambiente e anche per regolare la temperatura corporea.

Il pesce pietra ha una pelle rugosa e irregolare che replica rocce e coralli del fondale. Resta immobile per ore ed è sostanzialmente indistinguibile dall’ambiente.

Le zebre nascondono l’individuo nel gruppo

La zebra, che vive in Africa, ha un mimetismo di tipo disruptivo. Le strisce bianche e nere confondono la percezione dei predatori, che faticano a distinguere un singolo individuo nel gruppo.

Le stesse strisce disturbano anche le zanzare e altri insetti ematofagi.

Cosa imita o come si nasconde ciascun animale

AnimaleCosa imita o come si nasconde
Mantide orchideaFiori tropicali
Insetti steccoRami, foglie e nervature
Pesce fogliaFoglia caduta in acqua
ZebraStrisce che confondono i predatori
Farfalla foglia mortaFoglia secca
Polpo mimoOltre quindici specie, tra pesci e serpenti marini
CamaleonteAmbiente circostante, con cambio di tonalità
Pesce pietraRocce e coralli del fondale
SeppiaFondale, con pattern complessi
Geco a coda di fogliaFoglia secca sul tronco degli alberi

Domande frequenti

Quali sono gli animali mimetici più sorprendenti?

Dieci specie sanno sparire alla vista: mantide orchidea, insetti stecco, pesce foglia, farfalla foglia morta, geco a coda di foglia, polpo mimo, seppia, camaleonte, pesce pietra e zebra. Imitano fiori, foglie, rami, rocce, altri animali oppure l’ambiente circostante.

Come fa la seppia a cambiare colore?

La seppia ha una pelle ricca di cromatofori. Con questa pelle cambia colore, luminosità e texture in pochi millisecondi e crea pattern complessi che la rendono praticamente invisibile sul fondale.

Che differenza c’è tra polpo mimo e seppia?

Entrambi hanno una pelle ricca di cromatofori. Il polpo mimo imita oltre quindici specie, tra pesci e serpenti marini, mentre la seppia non imita altri animali ma riproduce l’ambiente circostante.

A cosa servono le strisce della zebra?

Le strisce bianche e nere della zebra, che vive in Africa, confondono la percezione dei predatori, che faticano a distinguere un singolo individuo nel gruppo. Le stesse strisce disturbano anche le zanzare e altri insetti ematofagi.

Perché il camaleonte cambia colore?

Il camaleonte cambia colore per confondersi con l’ambiente e anche per regolare la temperatura corporea. Modifica la tonalità della pelle grazie a cellule pigmentate speciali, gli iridofori e i melanofori.

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