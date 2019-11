Fa ancora discutere l’astensione del Centro Destra dal voto per l’istituzione della Commissione Segre: Mara Carfagna pronta a lasciare FI?

Il mancato voto del Centro Destra all’istituzione della Commissione Segre, sembra aver creato uno strappo interno a Forza Italia tra il leader azzurro Silvio Berlusconi e l’ex Ministro delle Pari Opportunità Mara Carfagna, che più fonti danno come vicinissima a lasciare il partito.

Quale futuro politico per la Carfagna?

Tanto più che Carfagna, dopo il richiamo neppure troppo velato ricevuto a mezzo stampa dal Cavaliere, ha incontrato per un colloquio informale durato circa mezz’ora il Presidente della Liguria Giovanni Toti, anche lui illustre ex del Centro Destra e oggi leader di “Cambiamo”, con cui si propone di strizzare l’occhio all’ala moderata della coalizione:

“Da una parte Mara mi sembra un pò delusa, dall’altra non a suo agio. Ma a me non ha detto che strappa“, ha detto Toti ai cronisti.

Ma il divorzio tra Mara Carfagna e Forza Italia potrebbe essere solo questione di tempo, tanto più che la donna (in partenza per Tokyo dove incontrerà i Presidenti di Parlamento dei Paesi del G20) è tra gli otto deputati che hanno firmato la “nota critica” nei confronti dell’astensione di Forza Italia sulla Commissione Segre. Numeri dai quali si potrebbe partire per la creazione di un gruppo parlamentare autonomo.

“Nessuno ha i numeri per creare gruppi autonomi”, fanno sapere fonti parlamentari vicine a FI.

La stessa sicurezza la ostentava ieri Berlusconi che, in un’intervista al Tg2, ricordava fieramente come chi si è allontanato da Forza Italia sia poi sparito dalla vita politica.

