Marche: scosse ad Ascoli Piceno, la più intensa di magnitudo 4.1

Mattinata carica di paura nelle Marche. Oggi, infatti, intorno alle 12.24, a 4 km da Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, è stata rilevata una scossa di terremoto di magnitudo 4.1.

Marche, terremoto: i dati precisi

Stando ai dati ufficiali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sono stati registrati, nella fattispecie, i seguenti eventi:

Un sisma magnitudo ML 4.1 alle 12:24 con ipocentro a 24 km di profondità.

Una scossa magnitudo ML 3.6 un minuto dopo (ipocentro a 10 km).

Terremoto Marche: i Comuni interessati

Il terremoto si è verificato nei Comuni di Folignano (AP), Civitella del Tronto (TE) e Ascoli Piceno.

Dipartimento della Protezione Civile: ecco i risultati delle loro ricerche

Il Dipartimento di Protezione Civile ha condotto delle ricerche e degli studi in merito ed ha specificato che il sisma è stato avvertito dalla popolazione ma che, per fortuna, non sono stati segnalati danni a persone o cose.