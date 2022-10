Marco Bellavia è ritornato nello studio del GF Vip

Quella andata in onda ieri sera, è stata sicuramente la puntata più attesa della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Non è difficile immaginare il perché visto che proprio ieri ha fatto ritorno in studio Marco Bellavia, dopo la sua decisione di abbandonare il programma. I fatti sono tristemente noti a tutti, ma è sempre meglio fare chiarezza ogni volta sulla questione.

Da anni Marco Bellavia soffre di depressione, situazione di cui tutti gli autori del programma erano a corrente e di cui lo stesso Marco ha parlato una volta entrato in Casa, per richiedere il sostegno dei suoi compagni. Sostegno che non solo non è arrivato, ma che è stato accompagnato da veri e propri atti di bullismo nei suoi confronti. Una volta raggiunto il culmine, Marco Bellavia decide di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip. Il “suo caso” ha fatto molto discutere il web e, seppur nelle puntate precedenti gli autori erano ritornati sull’argomento, tutta la faccenda non ha fatto altro che trasformarsi in un ennesimo scandalo targato “GF Vip”.

Fortunatamente, però, nella puntata di ieri è stata finalmente data la parola all’unica persona che poteva esprimersi in merito, lo stesso Marco Bellavia il quale ha avuto modo di confrontarsi con gli altri concorrenti della Casa.

“La cosa che mi ha fatto più soffrire è che mia mamma a casa soffriva, ho pensato anche alle persone che mi guardavano a casa. Mia mamma che ha 89 anni è stata 24 ore al giorno a guardarmi. Il mio disagio si è accumulato perché non dormivo. Nel filmato ho visto una persona che si è persa, come se io fossi ubriaco. Ho avuto la prima nomination ho iniziato a dormire meno. Quando sono entrato erano tutti organizzati, io non ci sono riuscito“- con queste parole Marco Bellavia riflette sulla sua esperienza al GF VIP.

Dopo essere stato in studio con Alfonso Signorini, Marco Bellevia ha poi fatto rientro in casa per parlare a quattr’occhi con gli altri concorrenti. “Ho avuto problemi in mezzo a un gruppo che non si è dato da fare, sono uscito da solo e ho visto che me ne avete detto dietro di tutti i colori. Questa cosa mi ha fatto male, e mi sono ripreso ora. Sono lucido adesso“- ha rivelato l’ex conduttore, per poi aggiungere: ” Forse sono presuntuoso ma penso di aver vinto la mia personale gara del GF uscendo da qua. Ho trovato tanta gente che mi vuole bene. Mentre il vostro bene manca ancora. Nessuno ha detto “Forse Marco aveva ragione”. Quando è uscita Ginevra tutti a farle le feste, avete giocato dal primo giorno.”

Bellavia ha poi congedato tutti, dicendo: “Me ne avete detto dietro di tutte. Non vi chiedo le scuse, vi chiedo di proseguire il percorso al GF VIP in maniera più ottimale. Costruite qualche cosa“.

Nel corso della puntata si è poi assistito a un altro confronti, quella tra Marco e Ginevra Lamborghini, eliminata dal GF Vip dopo aver pronunciata la (orribile) frase: “Merita di essere bullizzato”. “

“Sei stato il mio pensiero costante, perché mi sono resa conto di averti ferito e non è mai stata mia intenzione. Ho riguardo quelle immagini, ho ripensato cosa ho detto. Mi sono sentita in colpa, ho sentito i sensi di colpa mangiarmi dentro”- ha dichiarato la Lamborghini. E la risposta di Marco Bellavia non si è fatta attendere: “Le persone da casa si sono sentite coinvolte. Si sono sentite colpite dal branco, hanno capito anche loro cosa significa il bullismo, gliel’hai fatto vivere tu in questa maniera. Mi stai chiedendo scusa ma tu dovresti chiedere scusa anche al pubblico che si è immedesimato nella mia persona.”