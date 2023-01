Mare fuori: dal 1º febbraio arriva la terza stagione su RaiPlay

Finalmente “Mare fuori” è tornata! I fan, dopo un anno di attesa, non aspettavano altro. Scopriamo, insieme, tutte le curiosità.

Mare fuori: l’arrivo della terza stagione

“Mare fuori” è una delle serie più amate da grandi e piccini ed andrà in onda su RaiDue da mercoledì 15 febbraio. Su RayPlay, invece, gli episodi saranno disponibili in anteprima già a partire da domani, mercoledì 1 febbraio.

Che cosa ci riserverà questa nuova stagione?

Tutti i personaggi della serie, durante questa terza stagione, assumeranno maggiori consapevolezze ed inizieranno un percorso di crescita. Che cosa accadrà tra Naditza (Valentina Romani) e Filippo (Nicolas Maupas)? La loro storia d’amore, fin dalla prima stagione, ha fatto sognare gli spettatori. Il loro amore, puro e viscerale, è nato e cresciuto in un carcere in modo potente e dolce. La stessa cosa è successa tra Paola ( Carolina Crescentini) e Massimo (Carmine Recano). Il loro rapporto, infatti, è davvero inedito e le loro anime, nell’IPM si sono fuse per sempre. La complessità della “direttrice” e la fermezza del “comandante”, che ora viaggiano all’unisono, quali sorprese ci riserveranno nei prossimi episodi?

La bellezza di Mare fuori

“Mare fuori” è una serie realistica e ricca di quotidianità. In una Napoli maestosa e umana, possiamo captare la meraviglia dei protagonisti e delle loro fragilità. Tutto assume un tono diretto, leggero ma, nello stesso tempo, estremamente profondo. È un colpo di fulmine, un battito che si irradia nello stomaco e che riscalda le ossa. Il vissuto che avvolge le varie puntate proviene dai bassifondi, dalla strada, dalla delinquenza. Tutto è così vivo, tutto respira ed esalta una veridicità senza tempo. Quanto ci sentiremo abbracciati, anche questa volta, dalla serie più umana che esista?

Personaggi e Interpreti

Carolina Crescentini: Paola Vinci

Carmine Recano: Massimo Esposito

Valentina Romani: Naditza

Nicolas Maupas: Filippo Ferrari

Massimiliano Caiazzo: Carmine Di Salvo

Giacomo Giorgio: Ciro Ricci

Ar Tem: Pino

Domenico Cuomo: Gianni Cardiotrap

Serena De Ferrari: Viola

Greta Esposito: Nina

Matteo Paolillo: Edoardo Conte

Antonio Orefice: Totò

Nicolò Galasso: Gaetano ‘O Pirucchio

Serena Codato: Gemma

India Santella: Serena

Clotilde Esposito: Silvia

Antonio D’Aquino: Milos

Ludovica Coscione: Teresa Polidori

Chiara Primavesi: Anita Ferrari

Agostino Chiummariello: Gennaro

Carmen Pommella: Nunzia

Paola Benocci: Amelia

Anna Ammirati: Liz

Vincenzo Ferrera: Beppe Romano

Antonio De Matteo: Lino

Maria Esposito: Rosa Ricci

Lucrezia Guidone: Sofia Durante

La colonna sonora della terza stagione

La colonna sonora della terza stagione, composta da Stefano Lentini, sarà disponibile nei digital store a partire dal 1º Febbraio 2023.