Mariconda, tentata rapina in un tabacchi: rapinatori messi in fuga

di Rita Milione

Attimi di tensione a Mariconda, dove dei malviventi hanno tentato di rapinare un tabacchi in via Raffale Mauri. A mettere in atto il tentativo di rapina – come riporta il quotidiano La Città – sarebbero state due persone, che intorno alle 20.15 si sono introdotti nell’attività col volto travisato.

La reazione del titolare del tabacchi, che ha ingaggiato una vera e propria colluttazione, ha portato alla fuga dei malviventi. Indaga la Polizia per risalire all’identità dei malviventi.