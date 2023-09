Salerno, spaccia droga via web: arrestato 16enne

di Rita Milione

Nella mattinata del 6 settembre 2023 i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Salerno su richiesta di questa Procura, nei confronti di un 16enne di Salerno, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A seguito del sequestro del telefono dell’indagato, venivano delegate indagini telematiche sullo stesso.

Tali attività investigative, accuratamente svolte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Salerno, consentivano di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del minore fortemente indiziato della vendita di diverse sostanze stupefacenti, quali hashish e marjuana, che offriva la droga postando foto e video delle predette sostanze nella sua diretta disponibilità, con ciò ponendo in essere una condotta volta alla “commercializzazione” della sostanza ad un’ampia platea. L’arrestato è stato tradotto presso una comunità per minori e nei prossimi giorni verrà interrogato dall’Autorità Giudiziaria.