Masters 1000 Montecarlo, Sinner nonostante i problemi fisici: Coric ko

Anche Jannik Sinner risponde presente all’esordio nel Masters 1000 Montecarlo. Il tennista azzurro – nonostante un problema fisico – prevale su Borna Coric in 3 set ed accede così al 2° turno, dove c’è già Fabio Fognini, vittorioso in mattinata.

Avvio contratto ma si prende il 1° set

Contro il numero 199 del Ranking (ma presente in tabellone grazie al “Protect Ranking”), Sinner non parte alla grande, rischiando quasi subito di capitolare con 3 doppi falli in un solo game. Tuttavia però il pericolo viene sventato grazie all’aiuto dello stesso Coric, non perfetto in risposta.

La svolta del primo parziale arriva dal 5° game in poi quando Jannik annulla palla break, mantiene il servizio e poi riesce ad infilare 4 giochi consecutivi con il doppio break che gli permette di prendere il largo. Si chiude 6-3 dopo 49 minuti di gioco.

Il calo e l’incubo infortunio

Nel 2° set Coric però inizia a rispondere colpo su colpo, iniziando a dare filo da torcere al tennista azzurro anche sui suoi turni di battuta. Successivamente Sinner accusa un vistoso calo e perde il servizio nel 5° game, dopo aver annullato 3 palle break.

Ma qualcosa non sembra andare nel fisico della testa di serie numero 9: sul 4-2 chiede l’intervento medico per un problema al fianco sinistro. Prima però perde anche un altro turno di battuta, permettendo così a al croato di andare sul 5-2. Dopo 5 minuti di stop per le cure del caso, l’altoatesino rientra in campo per testare il fisico ma intanto Coric chiude il set sul 6-2, dopo aver cancellato due possibilità a Sinner di rientrare nel parziale.

Sinner costretto al timeout medico (credits Tennis TV)

Coric crolla nel 3°

L’avvio del set decisivo sembra ancora appannaggio di Coric ma arriva una svolta, decisiva, sulla palla break concessa da Sinner. Qui l’azzurro ritrova la prima di servizio, nega il break al suo avversario e si carica con l’aiuto del pubblico.

Ma non è finita: dalla possibilità di perdere il servizio, il numero 12 del Ranking mette in fila ben 11 punti che gli valgono un break (a 0) e l’allungo sul 3-0, quasi inaspettato vista la situazione venutasi a creare in precedenza. Il croato sembra aver smarrito ogni certezza ma riesce a muovere il punteggio, senza però riuscire ad avere possibilità di controbreak e Sinner va così sul 4-1.

Jannik va sul velluto fino al traguardo, quasi ad aver smaltito qualsiasi problema di gioco e fisico: si arriva così alla fine del match senza troppi patemi. Anzi, Coric deve annullare prima 3 match point durante il proprio turno di battuta e riesce a prolungare la sfida. Ma Sinner non si fa intimorire, chiudendo successivamente alla prima occasione sul proprio servizio. Finisce così: 6-3 4-6 6-3 in 2 ore e 23 minuti.

Si vola al 2° turno

Due su due per l’Italia nel lunedì di Montecarlo: dopo Fognini, anche Sinner riesce a strappare il pass per il turno successivo. Adesso per l’altoatesino ci sarà uno tra Ruusuvuori o Otte, quest’ultimo ripescato last-minute per il forfait di Garin.

Il martedì del Masters 1000 monegasco vedrà ben tre italiani in campo: si aprirà con Sonego-Ivashka alle 11, a seguire Musetti-Paire (2° match sul campo Ranieri III) ed infine sarà la volta di Fognini e Tsitsipas nel tardo pomeriggio, in una sfida tra i vincitori delle ultime 2 edizioni del torneo (l’italiano nel 2019, il greco nel 2021). Per i primi due sarà una partita di 1° turno mentre l’ultima sarà del 2°.