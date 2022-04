ATP Montecarlo, Fognini ok al 3° set: ora c’è Tsitsipas. Oggi Sinner

Ottimo esordio per Fabio Fognini al Masters 1000 di Montecarlo: nonostante qualche momento di blackout, l’azzurro vince contro Arthur Rinderknech in 3 set ed accede al 2° turno. Attesa nel pomeriggio per l’esordio di Sinner.

Decisivo il 3° set

L’avvio dei ligure è leggermente in salita, costretto subito a rincorrere per il break da parte di Rinderknech nel 3° game ma immediatamente recuperato. Il momento cruciale è sul finire del 1° set quando il transalpino va sul 5-4 con servizio a favore ma praticamente si inceppa e non riesce a chiudere il parziale. Fognini è bravo ad approfittarne: con 3 game consecutivi ed un doppio break ribalta la situazione e si prende il vantaggio con il 7-5 finale.

L’entusiasmo del momento da parte del vincitore nel 2019 gli gioca un brutto scherzo ad inizio 2° set: da 40-0 a favore, Fognini va in tilt e perde il servizio alla prima chance concessa. Rinderknech ringrazia e scappa via: il francese è bravo nell’annullare anche una serie di palle break ed arrivare fino al traguardo con il 6-4 che manda la sfida al terzo set.

Qui la contesa si decide sul filo dei nervi: Fognini agisce meglio in risposta che al servizio mentre Rinderknech inizia a vacillare su tutta la linea. L’azzurro fa, disfa e poi rifà nuovamente: dopo un break e controbreak, lo strappo arriva con il servizio rubato nel 6° game e confermato successivamente con il 5-2 in favore del ligure.

Prima di chiudere il match, un ultimo brivido: Fabio si complica la vita nel game decisivo ma riesce ad annullare due palle break a Rinderknech. Al primo match point però l’azzurro chiude sul 6-3 finale: al 2° turno ci sarà Stefanos Tsitsipas.

Oggi tocca a Jannik

Non solo Fabio Fognini nella seconda giornata del Masters 1000 di Montecarlo: nel pomeriggio scenderà in campo anche Jannik Sinner, opposto al croato Borna Coric.

Invece appuntamento per martedì con i “due Lorenzo”: Sonego e Musetti scenderanno in campo rispettivamente contro Ivashka e Paire per cercare il pass al 2° turno. Insieme a loro ci sarà l’esordio anche di Novak Djokovic, il grande atteso per il primo Master stagionale.