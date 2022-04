Anticipazioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid.

Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 11 Aprile

Portando avanti il piano messo a punto assieme a Genoveva, Natalia convince Felipe di essere molto pentita per aver cercato di sedurre Antonito, e gli chiede aiuto per fare pace con Lolita.

Casilda sembra sempre più convinta che il venditore ambulante sia il suo defunto marito; quando riesce a parlarci, i due si danno appuntamento per l’indomani.

Non ci resta che darci appuntamento alle 14 e 10 su Canale 5.