Vaccino Covid-19, pronta la quarta dose anche in Italia

In Regione Lombardia già oggi 11 aprile si aprirà il quarto round della campagna vaccinale contro il Covid-19. Dopo il via libera da parte del Ministero della Salute, infatti, le Regioni stanno predisponendo le attività di organizzazione per la dose numero 4.

Inizialmente a essere coinvolti saranno solo anziani e persone fragili, così come indicato nella note del Ministero: “È previsto per le persone che abbiano compiuto o superato gli 80 anni di età, per gli ospiti delle Rsa e per coloro i quali siano inseriti nelle categorie a rischio e abbiano un’età compresa tra i 60 e i 79 anni”.

Non esiste ancora una data, invece, per una campagna di vaccinazione di massa. Secondo le parole del Ministro Speranza, saranno i prossimi mesi a decretare se e quando il resto della popolazione dovrà sottoporsi alla quarta dose.

Secondo le prime stime dovrebbe essere il prossimo autunno il momento propizio per una somministrazione generale a tutte le fasce della popolazione. Le linee guida del governo invitano alla prudenza: nessun calo di tensione, dunque, per evitare che una nuova ondata di Covid-19, in continua evoluzione, possa portare a nuovi periodi di terrore.

La linea d’azione del governo, al momento, sarebbe quella di predisporre richiami annuali che possano contrastare anche le nuove varianti.