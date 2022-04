Masters 1000 Montecarlo, il tabellone maschile: tornano Djokovic e Sinner

Tempo di terra rossa ed è subito Masters 1000 Montecarlo per il tennis. Nel Principato si è tenuto il sorteggio del tabellone principale maschile che aprirà la stagione primaverile con l’avvicinamento al grande appuntamento con il Roland Garros, in programma a cavallo tra Maggio e Giugno.

Quante assenze, torna Nole

Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Matteo Berrettini. No, non è l’elenco di alcune delle teste di serie del Masters 1000 di Montecarlo, bensì sono i grandi assenti nel torneo. Tutti alle prese con infortuni: il russo rimarrà fuori un mese per un’ernia, l’azzurro alle prese con il decorso post-operatorio della mano destra (salterà anche Madrid e Roma) ed infine lo spagnolo rimarrà ancora fuori qualche settimana. A questi si aggiunge anche il forfait di Dominic Thiem, ancora alle prese con il Covid.

Al netto delle 3 grandi assenze, si segnala il ritorno di Novak Djokovic nel tabellone principale. Per il serbo, ancora numero 1 al mondo nonostante tutto, è il primo grande torneo stagionale tra 1000 e Slam dopo le vicissitudini legate alla mancata vaccinazione che gli ha fatto saltare l’Australian Open ed i tornei americani di Miami ed Indian Wells.

Tra gli altri, rientrerà in campo anche Jannik Sinner. Dopo il problema di vesciche che lo ha costretto a ritirarsi ai quarti di finale a Miami, l’altoatesino si affaccia sulla terra rossa ed è chiamato a mostrare grandi progressi e giungere ad un ulteriore salto di qualità. Ci si attende invece una prova di maturità invece da Carlos Alcaraz, reduce dalla semifinale di Indian Wells ed il successo straordinario a Miami: per la prima volta in carriera, il 18enne spagnolo è tra le prime 8 teste di serie e pertanto partirà direttamente dal 2° turno.

Gli italiani presenti in tabellone

Jannik Sinner guida la piccola truppa azzurra composta da 4 elementi: tutti piazzati nella parte bassa del tabellone ed al via dal 1° turno.

L’altoatesino – testa di serie numero 9 – se la vedrà contro il croato Borna Coric e si ritrova nella parte di tabellone dove è presente Andrey Rublev per un eventuale ottavo di finale e di Alexander Zverev per i quarti. Gli altri tre invece tutti assiepati sul lato guidato da Auger Aliassime e Tsitsipas: Lorenzo Musetti affronterà Benoit Paire (ev. 2° turno con il canadese), Lorenzo Sonego se la vedrà con il bielorusso Ivashka ed infine Fabio Fognini (che difende i 1000 punti del 2019, quando trionfò) con il francese Rinderknech ed il vincente di questo confronto se la vedrà proprio con Tsitsipas.

Questi nel dettaglio i match degli azzurri:

MUSETTI vs. Paire

SONEGO (16) vs. Ivashka

FOGNINI vs. Rinderknech

Coric vs. SINNER (9)

Il tabellone completo

Tra i vari abbinamenti nel tabellone del Masters 1000 di Montecarlo spicca il possibile quarto di finale tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Entrambi partiranno dal 2° turno: il serbo potrebbe trovare uno tra Davidovich-Fokina o Giron mentre per lo spagnolo ci sarà Korda o Van de Zandschulp. Tra gli altri possibili quarti di finale, spiccano Ruud-Norrie ed i già citati Auger Aliassime-Tsitsipas e Rublev-Zverev.

In tabellone sono presenti tre Wild-Card non di poco conto: si tratta di David Goffin, Stan Wawrinka e Jo-Wilfried Tsonga. Il belga e lo svizzero sono al rientro dopo un lunghissimo periodo di stop mentre per il francese sono le ultime tappe della sua carriera, visto che ha annunciato il ritiro dopo il Roland Garros.

Di seguito, ecco il tabellone completo: