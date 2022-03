Tennis, Matteo Berrettini operato alla mano destra: le condizioni

Per Matteo Berrettini la stagione sta prendendo una piega inaspettata: dopo la semifinale all’Australian Open, l’azzurro è stato costretto al ritiro da Acapulco per un problema addominale e si è cancellato dal Masters di Miami per un infortunio alla mano destra.

A causa di quest’ultimo imprevisto, il numero 6 del Ranking ATP ha deciso di procedere con l’operazione chirurgica, avvenuta nella mattinata. Ad annunciarlo è lo stesso tennista romano attraverso i profili social.

Le parole di Matteo

Queste le parole di Berrettini dopo l’operazione: “Dopo il ritiro dal torneo di Miami a causa di un infortunio alla mano destra, io e il mio team abbiamo parlato con medici e specialisti, avendo effettuato tutti i controlli e gli accertamenti del caso, ci hanno consigliato di procedere con una piccola operazione per garantire un rapido e completo recupero. Oggi mi sono sottoposto all’operazione ed è andata molto bene“.

Il numero 1 d’Italia ha poi concluso: “I medici ed il mio team stanno già discutendo del programma per tornare in campo e appena avremo un quadro più chiaro vi fornirò maggiori aggiornamenti. Come sempre grazie mille per il vostro supporto”.

Tornei sulla terra rossa a rischio?

Per Berrettini inizia in salita la marcia di avvicinamento ai tornei sulla terra rossa, in programma al termine del Masters 1000 di Miami.

In attesa di capire i tempi di recupero ed il ritorno al top della condizione fisica, l’azzurro potrebbe saltare gli appuntamenti di avvicinamento ai Masters 1000 di Madrid ed il 500 di Barcellona. Apprensione anche per la presenza di Berrettini agli Internazionali di Roma in programma al 2 al 15 maggio. Una eventuale assenza in patria sarebbe un duro colpo per i tanti tifosi pronti a varcare l’impianto del Foro Italico per sostenere i tennisti azzurri.

Situazione in divenire: si attendono i prossimi aggiornamenti per capire quanto dovrà rimanere fuori dai campi Matteo Berrettini.