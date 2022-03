Masters 1000 Miami, Sinner vola ai quarti di finale: Kyrgios ko

Jannik Sinner continua nella sua marcia al Masters 1000 di Miami: il tennista altoatesino batte 7-6 6-4 un nervosissimo Nick Kyrgios, soffrendo meno rispetto ai due turni precedenti con Carreno Busta e Ruusuvuori. Ai quarti di finale incontrerà il vincente della sfida tra Francis Tiafoe e Francisco Cerundolo, in programma sempre in serata.

Nick nervoso, Jannik spietato

Nel 1° set è totale equilibrio: sia Sinner che Kyrgios annullano due palle break tirando fuori il proprio talento nel momento importante. Si arriva al tiebreak e qui inizia la querelle tra l’australiano ed il giudice di sedia Bernardes.

L’azzurro si porta avanti 5-2 con un doppio minibreak di vantaggio ma da lì praticamente non si gioca più. Kyrgios riesce a recuperare uno dei due punti di svantaggio ma poi si prende un penalty-point per aver discusso con l’arbitro. Successivamente commette anche doppio fallo ed il tiebreak si chiude così sul 7-3 in favore del 20enne italiano.

Ma non è finita qui: la discussione Kyrgios-Bernardes prosegue al nuovo cambio di campo ed il giudice di sedia commina anche un game-penalty che vale il break in favore di Sinner, il quale parte 2-0 nel 2° set.

La strada è in discesa per la testa di serie numero 9 con Kyrgios che a distanza continua la polemica con il giudice di sedia. Il secondo parziale fila liscio senza particolari sussulti e si arriva alla fase cruciale: l’australiano rientra con la testa nel match ma Sinner mantiene i nervi saldi nel 9° game, riuscendo ad andare sul 5-3, nonostante i vantaggi.

A questo punto il destino del match è nella racchetta di Kyrgios: un doppio fallo nel 10° game manda Sinner alla possibilità per chiudere e la sfrutta alla grande, chiudendo 6-3 per un totale di un’ora e 40 minuti di partita.

MASTERS 1000 MIAMI – GLI OTTAVI IN DIRETTA