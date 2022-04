Bologna-Sampdoria: le probabili formazioni del match

Allo stadio Dall’Ara di Bologna si chiude questo intenso weekend di Serie A: ospite dei felsinei sarà la Sampdoria di Marco Giampaolo. I rossoblù vengono dal prestigioso pareggio di San Siro contro il Milan, mentre i genovesi sono chiamati ad un rilancio dopo il KO casalingo subito per mano della Roma di José Mourinho.

Le probabili formazioni di Bologna-Sampdoria

QUI BOLOGNA – Dopo la notizia del nuovo ricovero di Mister Mihajlovic, il gruppo Bologna si è ricompattato e ha sfoderato una grande prestazione contro il Milan. Barrow non è al 100% per un fastidio alla caviglia e dovrebbe essere Orsolini l’indiziato numero 1 ad agire come seconda punta titolare. Stringe i denti anche Hickey che secondo le ultime dovrebbe essere regolarmente in campo questa sera.

QUI SAMPDORIA – Giampaolo è alla ricerca della miglior quadratura per la sua Sampdoria e il modulo con il doppio trequartista continua a intrigare il mister di Bellinzona. Probabile nuova panchina, dunque, per Fabio Quagliarella, con Sabiri ancora una volta preferito al veterano di Castellammare. Come in panchina dovrebbe essere anche Yoshida, in ballottaggio con Ferrari.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Soriano, Svanberg, Schouten, Dijks; Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo