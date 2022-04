Oroscopo di Paolo Fox Martedì 12 Aprile 2022: Ariete intraprendente

Ariete Siete sempre uno dei segni più vivaci ed intraprendenti. Caratteristiche tipiche di voi dell’Ariete che in questa fase si risvegliano. Adesso vi ponete nuovi obiettivi e partire dalla seconda parte del mese ci saranno delle novità. Ancora più forti in amore.

Toro Questa è una settimana in cui non bisogna più cedere alle provocazioni che in questo periodo pesano. Le grandi ansie vanno allontanate, quelle che avete maturato nelle ultime quattro o sei settimane riguardo al lavoro. Dove non riuscite ad essere molto sereni è in amore, ci sono stati dei momenti in cui vi è venuta la voglia di cambiare tutto. La giornata di oggi è sottoposta ad un discreto stress.

Gemelli I Gemelli tra oggi e domani dovrebbero non lasciarsi scappare qualche informazione preziosa, in genere parlate troppo. Ci sono delle persone che però potrebbero utilizzare ciò che dite contro di voi. Oggi in amore, sul lavoro e nei rapporti con gli altri è essenziale essere prudenti. Doppia prudenza in amore soprattutto se torna il passato o qualcuno che vi infastidisce.

Cancro Queste sono stelle importanti con Venere e Giove favorevoli ed è utile che ci sia un vero e proprio risveglio in amore. Tutti coloro che hanno rinunciato ad una storia non hanno certo rinunciato all’amore. Dopo un periodo di stasi ripartite verso nuove conquiste. La giornata di martedì sarà particolarmente tranquilla. Momento utile per trovare delle soluzioni.

Leone Rimboccatevi le maniche perché da Maggio si parte, adesso è molto importante che vi diate al meglio. Se siete in ansia per l’esito di un lavoro alla fine andrete avanti molto bene. Questo è un oroscopo che promette amore e per le coppie già formate, la situazione tra primavera ed estate è fertile per cui un grande cielo per incontri e novità.

Vergine Dopo una settimana che si è da poco conclusa in modo alterno, arriva un po’ di luce anche se tante responsabilità da portare avanti tutte insieme sono difficili. Ci sono delle giornate come quella di oggi in cui magari può pesare anche riuscire a fare tutto. Vi sentite un po’ sotto pressione per cui in questi giorni fate lo stretto necessario.

Bilancia Ecco un cielo particolare soprattutto di grandi scelte fatte o da fare e siete tra i segni favoriti della settimana. Alcuni hanno affrontato con grande impegno una situazione pesante e altri stanno per affrontare cambiamenti e lotte con coraggio. Entro i primi di Maggio bisognerebbe cercare di tornare a più miti consigli.

Scorpione Lo Scorpione questa settimana deve ragionare bene prima di parlare perché le provocazioni abbondano. In questi casi diventate un po’ provocatori, questo avviene ad esempio quando volete mettere alla prova un’amicizia o una persona o quando credete che un amore sia un po’ fiacco e vada rivitalizzato.

Sagittario Conto alla rovescia in corso, cercate di guardare al futuro con ottimismo. Cercate di prendere anche le giornate più strane con il giusto atteggiamento. Ci sono buone stelle in arrivo e bisogna solo aspettare i tempi giusti, molte risposte arriveranno solo alla fine del mese.

Capricorno Questa è una settimana di grandi chiarimenti, siete tra i segni zodiacali che dovranno fare una scelta importante o una richiesta. Magari siete in attesa di una risposta. Questa è una settimana buona proprio per spingere gli accordi.

Acquario Siete tra i segni più potenti del momento, in questo periodo possibile una spinta alla propria carriera o alla propria vita, motivo in più per fare delle cose nuove. Il 2022 sarà un anno rivoluzionario e lo sarà ancora di più il prossimo. Concentratevi sulle vostre capacità.