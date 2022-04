Temptation Island: quest’estate il programma non si farà

Dopo mesi e mesi di indecisioni e incertezze, è quindi ufficiale: quest’estate Temptation Island non andrà in onda. Sembra infatti che sia saltato l’accordo tra la società di produzione controllata al 50% di Maria De Filippi, Fascino, e la Banijay, la società che invece detiene i diritti internazionali del format.

Un duro colpo per tutti gli appassionati, visto il successo che, nel corso degli anni, Temptation Island si è creato una solita fan-base, catalogandosi come uno dei prodotti di maggior successo della Mediaset.

Al che, sorge quindi i problema su quale show andrebbe quindi a sostituire Temptation Island durante la programmazione estiva di Canale5. Stando alle indiscrezioni, sembra che il programma condotto da Filippo Bisciglia sarà poi sostituito dalle repliche di Tu sì que vales. Le nuove puntate di quest’ultimo avranno inizio nell’autunno.

Tuttavia, non è detto che la fine di Temptation Island sia definitiva. Infatti, il programma che un tempo era stato considerato il suo erede, Ultima fermata condotto da Simona Ventura, non sta facendo gli ascolti sperati. Tutto questo lascia presagire che forse la trasmissione potrà ritornare in autunno. Non è la prima volta che si verifica una situazione del genere: già nel 2020 Temptation andò in onda nel periodo di Settembre- Ottobre, con la conduzione di Alessia Marcuzzi .