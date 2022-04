Pasqua freddo sì, ma isolati rovesci. Il meteo per le festività

Per le prossime festività di Pasqua, il meteo prevede l’arrivo di freddo soprattutto nelle regioni del centro -sud. Per il sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 è previsto l’arrivo di freddo che interesserà per il 50% le nostre regioni. In particolare un forte fenomeno di alta pressione proveniente dalla Russia interesserà Germania e Francia e si salderà con l’Anticiclone delle Azzorre sull’oceano atlantico. Questo è il motivo per cui le precipitazioni atlantiche non potranno raggiungere il nostro paese.

Sebbene le piogge non caratterizzeranno le giornate di queste prossime festività pasquali, ci saranno in arrivo venti freddi provenienti dai Balcani che interesseranno soprattutto le regioni di Lazio e le restanti citta meridionali, causando anche un brusco calo delle temperature.

Le temperature tuttavia torneranno a risalire fino a venerdì 15, toccando punte dai 22 ai 25 gradi, mentre nei giorni di festa queste scenderanno fino a 17/19 sulle regioni del nord, Sardegna e Lazio, mentre 12/13 gradi su Romagna e regioni meridionali e 9/10 su Abruzzo, Marche e Molise.

Le previsioni meteo inoltre localizzano isolati rovesci solo su Calabria e Sicilia settentrionale alla vigilia di Pasqua. Domenica 17 qualche altro rovescio invece su bassa Calabria, nord della Sicilia ed Alpi Piemontesi e il 18 aprile su Puglia, Lucania ed Alta Calabria.