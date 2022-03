Matrimoni e cerimonie 2022: le regole anti-Covid da seguire

Sta arrivando l’estate e, con essa, una lunga scia di matrimoni e cerimonie che non vogliono più essere rimandati. Vediamo insieme le regole anti-Covid, molto meno restrittive degli anni passati, a cui attenersi. Fermo restando che dal 1° aprile tutto potrebbe cambiare ancora. Lo stato di emergenza, infatti, valido fino al 31 marzo, non sarà probabilmente prorogato.

L’organizzazione dei eventi: regole generiche da seguire

– Rilevazione temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C

– Mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni

– I partecipanti (ospiti o staff) dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie nei luoghi chiusi in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo

– Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti

– Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (es. giardini, terrazze)

– È obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni

Numero invitati: nessun limite ma sì alla distanza di sicurezza

Nessun limite al numero di invitati. Matrimoni, feste e cerimonie potranno ospitare il numero di persone che si desidera. E’ necessario, però, che la sala in cui si celebra il grande evento sia abbastanza spaziosa da garantire la distanza di sicurezza a tutti i presenti. Quindi il numero di presenze dipende dalle dimensioni e a dalla capienza massima della location e dai ricambi d’aria.

Distanze tra i tavoli

Bisogna rispettare, inoltre, le distanze tra i tavoli. Queste devono essere di almeno 1 metro di separazione tra gli ospiti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (che potrebbe raggiungere i 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors).

Il buffet

Via libera ai buffet, ma il cibo deve essere somministrato dal personale incaricato. Gli ospiti possono approntare una modalità self-service solo con prodotti confezionati e monodose. In ogni caso, per ospiti e personale, vige l’obbligo del mantenimento della distanza e dell’utilizzo della mascherina. I buffet dovranno essere organizzati in modo tale da scongiurare la formazione di assembramenti.

Musica e balli

Sì alla musica dal vivo. Se c’è una band, deve trovarsi ad almeno 3 metri dal pubblico, oppure deve essere separata da una barriera. I musicisti devono utilizzare la mascherina per gli spostamenti nelle aree comuni. I balli sono consentiti solo all’esterno, mentre al chiuso bisogna garantire la distanza e il ricambio d’aria.

Matrimoni al chiuso o all’aperto?

I matrimoni si possono festeggiare anche in luoghi chiusi, sebbene ci si debba attenere a regole più rigide. Si consigliano, dunque, i luoghi aperti.

Green Pass

Per il momento c’è l’obbligo di esibire il Green Pass, anzi il Super Green Pass (rilasciato termine del ciclo vaccinale o dopo essere guariti dal Covid). Tutto, però, potrebbe cambiare nei prossimi giorni. Si discute, infatti, sull’abolizione della certificazione verde per gli spazi all’aperto.