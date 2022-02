Nuovo decreto emergenza per crisi in Ucraina fino a al 31 dicembre

Poco fa approvato un nuovo decreto di emergenza che prevede l’invio di aiuti pari quasi a 2000 unità. Si tratta di 250 soldati in Lettonia, di 130 soldati e 14 aerei per il pattugliamento aereo in Romania e di 2 navi, più un aereo, con 235 marinai per il pattugliamento del Mar Nero.

Verranno impiegate le cosiddette “forze ad alta prontezza”: 1.350 soldati, 77 mezzi terrestri, 2 navali e 5 aerei. L’invio di materiale bellico per sostenere i militari ucraini che consentirebbero di difendersi e di sminare i territori. Inoltre previsto anche un pacchetto di fondi pari a 10 milioni di euro per aiuti umanitari per sostenere i profughi in fuga dalle zone a rischio che si stanno recando nelle aree a confine con l’Unione Europea.

La misura varata oggi dal Consiglio dei Ministri prevede, se fosse necessario, anche la riduzione del gas nel settore termoelettrico e la massimizzazione delle fonti alternative nella produzione industriale nonchè la riduzione dell’utilizzo del gas negli stessi siti industriali.

Il nuovo decreto prevede anche l’assunzione di 13 mila unità nei centri straordinari che potrebbero essere attivati dai Prefetti per l’accoglienza delle popolazioni in fuga dai territori di guerra, altri 3mila posti per il sistema di accoglienza ed integrazione ed infine che i cittadini ucraini vengano accolti indipendentemente dalla domanda di presentazione della domanda di protezione internazionale.