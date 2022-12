Matteo Alieno: è uscito il suo nuovo album “Alieni”

Si chiama “ALIENI” il secondo album del cantautore romano Matteo Alieno, in uscita il 2 dicembre per Honiro Label.

Matteo Alieni e la collaborazione con Marta Venturini

L’album “Alieni” è composto da 11 tracce di cui sei inediti prodotti a quattro mani da Matteo e Marta Venturini.

Alieni: il significato del brano

“ALIENI lo considero un po’ il proseguimento naturale del mio primo disco “Astronave”. Sono sceso nella realtà e ho fatto i conti con un mondo in cui mi sono sentito fuori contesto, fuori luogo…non mi rendevo conto se l’alieno ero io o le persone che mi circondavano, e in queste canzoni provo a capirlo.

Il primo disco era un viaggio dentro me stesso, qui invece ho iniziato a camminare tra la gente cercando di comprendere chi sono io rispetto agli altri, sono uscito dalla mia stanza“– ha dichiarato l’artista.

La tracklist dell’album

Alieno Mi Vieni in Mente Sempre Più o Meno Giovani Vecchi Telegiornali Intermezzo Dimmi Giungla Il Tuo Ritratto Lucciole Sì

Chi è Matteo Alieno?

Classe 1998 Matteo Alieno è autore, polistrumentista e producer. Per la composizione delle sue canzoni si ispira a a Dalla, Battisti, De Gregori e a al rock made in UK come David Bowie, Rolling Stones, Beatles.

Successi